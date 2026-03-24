Trump anuncia conversaciones «muy buenas» con Irán, desmentidas por Teherán

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El presidente Donald Trump aseguró el lunes que Estados Unidos mantiene conversaciones «muy buenas» con Teherán, por lo que suspendió ataques previstos contra la infraestructura energética iraní, en contraste con Israel, aliado de Washington, que prometió continuar con los bombardeos contra la república islámica.

La sorprendente revelación de Trump, desmentida por Teherán, se produjo antes de que venciera, la noche del lunes, el plazo impuesto por el mandatario para que Irán reabriera la ruta marítima del estrecho de Ormuz o se enfrentara a que Estados Unidos «aniquilara» sus centrales eléctricas.

Los precios del petróleo cayeron y las bolsas se dispararon tras las declaraciones de Trump, pese que las autoridades iraníes lo negaron.

La plataforma Axios señaló a Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y una de las figuras no clericales más destacadas del país, como el interlocutor de Trump.

Axios y la agencia Reuters informaron que los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner podrían reunirse con una delegación iraní para conversaciones en Pakistán esta misma semana, con la posible participación del vicepresidente estadounidense, JD Vance.

La portavoz de Trump, Karoline Leavitt, no negó esas informaciones, pero afirmó que «las especulaciones sobre reuniones no deben darse por definitivas hasta que sean anunciadas formalmente por la Casa Blanca».

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo el lunes que habló con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y prometió la ayuda de Islamabad para llevar la paz a la región.

Aunque Omán medió en conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, antes de que Washington e Israel lanzaran la ofensiva militar el 28 de febrero, Egipto, Catar y Pakistán son mencionados como posibles intermediarios alternativos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó que había hablado con Trump y reconoció que Estados Unidos creía que un acuerdo era posible, pero prometió seguir atacando a Irán y al Líbano para proteger a Israel.

Poco después, el ejército israelí anunció haber lanzado nuevos bombardeos contra objetivos del movimiento islamista Hezbolá en Beirut.

– «No hay negociaciones» –

Ghalibaf subrayó sin embargo en X que «no hay negociaciones» en curso con Washington e insistió en que Trump busca «manipular los mercados financieros y petroleros».

El portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, dijo que se habían recibido mensajes de «algunos países amigos que indicaban una solicitud estadounidense de negociaciones destinadas a poner fin a la guerra», pero negó que se hubieran celebrado esas conversaciones, informó la agencia oficial iraní Irna.

Trump afirmó que su gobierno mantiene conversaciones con una «persona de alto nivel» no identificada, pero no con el líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, quien se cree está herido.

«Hemos eliminado el liderazgo (…) Pero estamos tratando con el hombre que creo que es el más respetado y el líder», dijo Trump.

Describió a este individuo como «muy razonable», aunque advirtió que, si las conversaciones fracasan en los próximos cinco días, «seguiremos bombardeando con todas nuestras fuerzas».

– «Amenaza muy, muy grave» –

Desde el estallido de la guerra, Teherán ha respondido a los ataques de Estados Unidos e Israel con un bloqueo de facto del estrecho, por donde transita una quinta parte del crudo mundial, y ataques a instalaciones energéticas del Golfo y embajadas estadounidenses, así como objetivos en Israel.

El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió que, si la guerra se prolonga, las pérdidas diarias de petróleo abrirán la puerta a una crisis peor que el impacto combinado de los dos choques petroleros de los años 1970 y la invasión rusa de Ucrania.

«La economía mundial se enfrenta a una amenaza muy, muy grave», declaró.

Los precios del petróleo, que por el conflicto superaron los 100 dólares el barril, se desplomaron bruscamente tras los anuncios de Trump, mientras las bolsas repuntaban.

El crudo Brent, referencia internacional, se hundió alrededor de un 10,9% hasta los 99,94 dólares por barril. Y Wall Street cerró al alza, algo que no ocurría desde el 17 de marzo.

Trump afirmó que ya existían «puntos de acuerdo importantes» con los negociadores iraníes.

Las condiciones de Estados Unidos incluían que Irán renunciara a cualquier ambición nuclear y entregara sus reservas de uranio enriquecido, señaló.

Trump reiteró además su objetivo de un «cambio de régimen» en Irán, donde dice buscar una relación similar a la que tiene con el gobierno interino de Venezuela tras capturar al mandatario Nicolás Maduro.

«Quizás encontraremos a alguien así en Irán», dijo, en alusión a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

– Israel reporta misiles lanzados desde Irán –

Israel reportó una nueva oleada de misiles lanzados desde Irán a primera hora del martes.

Netanyahu ha hablado de una campaña a largo plazo contra el gobierno de Irán, patrocinador de Hamás, el movimiento que lanzó el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra de Gaza.

En Líbano, Israel atacó el sur de Beirut y afirmó haber capturado a dos combatientes de Hezbolá.

El ministerio de Salud de Líbano dijo que los ataques israelíes mataron a más de 1.000 personas y desplazaron a más de un millón.

Al menos 3.230 iraníes murieron por la guerra, incluidos 1.406 civiles, según la agencia con sede en Estados Unidos Human Rights Activists News Agency. AFP no ha podido verificar de forma independiente las cifras de víctimas en Irán.

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