Trump asegura que Starmer dimitirá como primer ministro de Reino Unido

Compartir

2 minutos

Washington, 21 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que el primer ministro de Reino Unido, el laborista Keir Starmer, dimitirá de su cargo.

«Keir Starmer dimitirá como primer ministro del Reino Unido. Fracasó estrepitosamente en dos temas muy importantes: la inmigración y la energía», escribió el mandatario en su red Truth Social.

Estas declaraciones de Trump llegan en medio de rumores de la renuncia de Starmer, que algunos medios británicos dan por hecha para este mismo lunes, tras el fracaso de los laboristas en las últimas elecciones locales y regionales en Inglaterra, Escocia y Gales.

El presidente de Estados Unidos no dejó pasar la oportunidad en este mensaje de pedir a Reino Unido que «¡abran el petróleo del Mar del Norte!», vinculando que este crudo se ha encarecido y está en una situación volátil por la guerra con Irán y las complicaciones de tránsito en el estrecho de Ormuz.

Trump cerró el mensaje dirigiéndose a Starmer, con un «¡le deseo lo mejor!», pese a que la relación entre ambos no ha sido especialmente buena.

Aunque cuando el mandatario estadounidense llegó a la Casa Blanca ambos políticos intentaron mantener una cordialidad y un pragmatismo que afianzara la «relación especial» que históricamente ha existido entre Estados Unidos y Reino Unido, las diferencias pronto empezaron a manifestarse.

La guerra de Irán marcó un punto de inflexión en la relación, ya que Starmer no se alineó automáticamente con la estrategia de Trump y frenó el uso de bases británicas para ataques ofensivos, aunque luego sí lo permitió con algunos límites.

El presidente de Estados Unidos no se tomó demasiado bien esta respuesta y llegó a asegurar que la relación con el Reino Unido “ya no es lo que era”.

Desde entonces, la relación entre ambos se ha mantenido correcta pero fría e incluso, en el ámbito interno, Starmer ha intentado utilizar sus diferencias políticas con Trump para aumentar su popularidad. EFE

acd/psh