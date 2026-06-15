Trump aterriza en Ginebra para participar en el G7 tras el anuncio del pacto con Irán

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Évian (Francia), 15 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aterrizó este lunes en Ginebra (Suiza) para participar en la cumbre del G7, que se celebra hasta el miércoles en la cercana localidad de Évian (Francia) y donde el acuerdo recién anunciado sobre Irán ha copado el protagonismo de esta primera jornada.

Trump había despegado a las 07:15 GMT desde la Base Conjunta Andrews, en Maryland, a las afueras de Washington, a bordo del avión presidencial Air Force One.

A su llegada a Évian tras aterrizar en Ginebra a las 13:56 GMT, será el único mandatario en ser recibido personalmente por el anfitrión de la cita, el francés Emmanuel Macron, con quien mantendrá a las 15:10 GMT una reunión bilateral que precederá al inicio oficial de la cumbre. EFE

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