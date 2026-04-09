Trump carga contra el Wall Street Journal por cuestionar su «victoria» en Irán

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Washington, 9 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó contra el Wall Street Journal luego de que el medio calificara como «prematura» su declaración de «victoria» en la guerra de Irán.

«El Wall Street Journal, uno de los peores y más imprecisos consejos editoriales del mundo, afirmó que yo declaré una victoria prematura en Irán. En realidad, es una victoria, ¡y no tiene nada de «prematura!», publicó Trump en su cuenta oficial de Truth Social. EFE

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