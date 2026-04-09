Trump carga contra el Wall Street Journal por cuestionar su «victoria» en Irán

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Washington, 9 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó contra el Wall Street Journal luego de que el medio calificara como «prematura» su declaración de «victoria» en la guerra de Irán.

«El Wall Street Journal, uno de los peores y más imprecisos consejos editoriales del mundo, afirmó que yo declaré una victoria prematura en Irán. En realidad, es una victoria, ¡y no tiene nada de prematura!», publicó Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

El diario había señalado en un editorial y reportes informativos que la situación en Irán no podía considerarse una «victoria» consolidada, al advertir que cualquier evaluación en ese sentido sería prematura.

Según el rotativo, aunque la presión militar y diplomática de Estados Unidos había generado avances y un alto el fuego temporal, Teherán mantenía capacidad de influencia en la región y el escenario seguía siendo inestable, lo que abría dudas sobre la durabilidad de los resultados anunciados por la Casa Blanca.

Trump ha arremetido en reiteradas ocasiones en las últimas semanas contra los medios que han criticado su actuar durante la guerra en Irán.

La nueva crítica de Trump llega además 48 horas antes de que arranquen, el fin de semana, las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabezará una delegación en las conversaciones con Irán en Pakistán, que comenzarán el 11 de abril, de acuerdo con la Casa Blanca. EFE

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