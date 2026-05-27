Trump celebra el triunfo de su candidato al Senado en Texas

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El presidente estadounidense Donald Trump celebró el miércoles la victoria de su candidato, el ultraconservador Ken Paxton, en las primarias republicanas de Texas, una confirmación del control del mandatario sobre su partido a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato.

Paxton, de 63 años, se convertirá en un «senador fantástico, con sentido común y respetado por todos», afirmó Trump en su plataforma Truth Social, al destacar su «inmensa victoria» el martes.

El resultado de las primarias en este estado sureño muy conservador ilustra la influencia del presidente sobre las carreras políticas de los republicanos, aunque algunos legisladores en Washington hayan roto filas, en particular por la guerra en Oriente Medio y sus consecuencias económicas.

Muchos habían instado a Trump a respaldar a John Cornyn, un conservador recto y formal que es senador desde 2022.

El pasado de Paxton,fiscal general de Texas asediado por escándalos legales, éticos y personales, incluido un juicio político en 2023 del que finalmente fue absuelto, preocupa en filas republicanas.

Algunos temen que convierta una victoria que la derecha considera asegurada en las elecciones de noviembre en una oportunidad para que los demócratas ganen un escaño de senador en Texas por primera vez en más de 30 años.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, había advertido que atacar a los senadores salientes podría tener consecuencias en estas elecciones legislativas.

Paxton se enfrentará al demócrata James Talarico, un pastor que afirma que no quiere dejar a la derecha la exclusividad del mensaje de la Biblia.

Al anunciarse la victoria de Paxton, Talarico exhortó en X a «los partidarios del senador Cornyn» a unirse a él.

El miércoles, Trump no escatimó ataques contra Talarico, a quien calificó como «el peor candidato de Texas que haya visto jamás». También anunció que organizaría mítines para apoyar al republicano en este estado.

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