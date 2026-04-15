Trump cree que Magyar «va a hacer un buen trabajo» en Hungría

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El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró a ABC News que le gusta el primer ministro electo de Hungría, Peter Magyar, y cree que «va a hacer un buen trabajo» tras derrotar al nacionalista Viktor Orbán, respaldado por Washington.

Orbán, que mantenía estrechos vínculos con Estados Unidos y Rusia, perdió las elecciones del domingo tras 16 años en el poder, frente al partido Tisza de Magyar con una participación récord.

«Creo que el nuevo líder va a hacer un buen trabajo; es un buen hombre», dijo Trump el martes por la noche al corresponsal de ABC News Jonathan Karl, quien publicó las declaraciones en X.

Trump destacó que Magyar formó parte del partido de Orbán y tiene opiniones similares sobre la inmigración, según Karl.

«Creo que va a ser bueno», dijo Trump.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, visitó Budapest la semana pasada para hacer campaña con Orbán y elogió al político de 62 años como un «modelo» para Europa.

Trump dijo al corresponsal que no sabe si habría supuesto alguna diferencia si hubiera ido personalmente a Hungría a hacer campaña por Orbán porque «iba muy por detrás» en la intención de voto.

«No me involucré mucho en esta. Aunque Viktor es un buen hombre», afirmó.

La derrota de Orbán en Hungría se considera un golpe para los nacionalistas de todo el mundo y una señal de que el movimiento trumpista pierde atractivo en Europa.

También puede ser un indicador de que la proximidad al presidente estadounidense es un lastre político.

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