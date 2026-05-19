Trump da a Irán un ultimátum para cerrar un acuerdo nuclear en los próximos días

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Washington, 19 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este martes a Irán un ultimátum para cerrar en los próximos días un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto.

«Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, sábado, domingo. Algo quizás a principios de la próxima semana. Un período de tiempo limitado», declaró a la prensa al visitar las obras del salón de baile que se construye en la Casa Blanca. EFE

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