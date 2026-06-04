Trump denuncia fraude en las elecciones primarias de California sin mostrar pruebas

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Los Ángeles (EE.UU.), 4 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó nuevamente este jueves las votaciones en California, al asegurar, sin mostrar pruebas, que los demócratas hicieron trampa en las elecciones primarias que se llevaron a cabo el martes pasado.

“Miren lo que está sucediendo en California: los ‘Dumócratas’, justo ante nuestros propios ojos, están robando el voto. ¡Espero que los republicanos estén atentos para que, por fin, puedan aprobar LA LEY PARA SALVAR A AMÉRICA!”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

El mensaje sigue a otros emitidos la noche del miércoles en los que el presidente aseguró que el Departamento de Justicia estadounidense estaría investigando el proceso electoral del Estado Dorado.

Trump señaló que los demócratas «están intentando robarles» a los candidatos republicanos las primarias a la Gobernación de California y la Alcaldía de Los Ángeles, pese a que los últimos resultados parciales muestran una competencia reñida en ambas contiendas.

En la carrera por la gobernación, el republicano Steve Hilton, expresentador de Fox News de origen británico, encabeza el recuento con 27,8 % de los votos frente al demócrata Xavier Becerra, que suma 25,4 %, con cerca del 56 % de las papeletas escrutadas.

Mientras que la Alcaldía de Los Ángeles, la actual alcaldesa Karen Bass busca la reelección con 35 %, seguida de cerca por el republicano Spencer Pratt, conocido por el reality show ‘The Hills’, con 29,9 %, con el 62 % de los votos contabilizados.

El mandatario aprovechó también la demora en la entrega de resultados finales por el conteo de las boletas enviadas por correo para promocionar un amplio proyecto de ley que exigiría que los votantes presenten prueba de ciudadanía e identificación con fotografía para sufragar en elecciones federales, y que además restringiría el voto por correo.

El proyecto no ha tenido el suficiente respaldo en el Congreso para ser aprobado. La Constitución estadounidense otorga a los estados el control de las votaciones y las pautas para llevarlas a cabo.

Históricamente el conteo de votos en California demora varios días. La secretaria de Estado ha puesto como fecha límite el 10 de julio para certificar los resultados.

La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, ha enfatizado que el sistema de votación de California se enfoca en fomentar la participación permitiendo el voto por correo, que necesita un proceso de verificación de las papeletas.

Las acusaciones de fraude electoral por parte de Trump no son cosa nueva, el mandatario ha asegurado, sin lograr probarlo, que hubo fraude en los resultados de la elección presidencial en 2020, cuando él perdió contra el expresidente Joe Biden (2021-2025). EFE

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