Trump dice a la AFP que el cese al fuego es una «victoria total y completa» para EEUU

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El presidente Donald Trump dijo a la AFP el martes que Estados Unidos obtuvo una «victoria total y completa» después de acordar un cese al fuego de dos semanas con Irán.

«Victoria total y completa. 100%. Sin dudas», dijo Trump en una breve entrevista telefónica poco después del anuncio de la tregua.

El líder estadounidense no dijo si volvería a sus amenazas originales de atacar los puentes y las plantas de energía civiles si el acuerdo fracasa.

«Lo tendrán que ver», dijo a la AFP.

«Eso quedará perfectamente controlado o yo no habría llegado a un acuerdo», respondió sobre lo que ocurrirá con el uranio enriquecido de Irán.

Trump agregó que cree que China ayudó a llevar a Irán a la mesa de negociaciones. «Escuché que sí», dijo.

Está previsto que Trump viaje a Pekín en mayo para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping.

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