Trump dice que la OTAN «no estuvo ahí» cuando la necesitó luego de reunión con Rutte

1 minuto

Washington, 8 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que la OTAN «no estuvo ahí» cuando la necesitó y que «no estará» cuando la vuelva a necesitar, luego de recibir en la Casa Blanca al secretario general de la alianza, Mark Rutte.

«La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos, y no estará ahí si la volvemos a necesitar», arremetió nuevamente Trump contra la alianza en su cuenta oficial de Truth Social. EFE

dte/seo