Trump dice que plan de paz de Irán es «significativo» pero no «lo suficientemente bueno»

2 minutos

Washington, 6 abr (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que los negociadores iraníes han presentado una propuesta «significativa» para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, pero consideró que «no es suficientemente buena».

«Han hecho una propuesta, y es una propuesta importante, un paso significativo. (…) No es suficientemente buena, pero es un paso muy significativo», dijo a periodistas en la Casa Blanca después de que medios iraníes reportaran que Teherán trasmitió un plan de paz de 10 puntos a EE.UU. a través de Pakistán.

La propuesta iraní, a la que haber tenido acceso la agencia oficial IRNA, incluye el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones internacionales contra Irán.

La República Islámica rechaza así «un alto el fuego y subraya la necesidad de un fin permanente de la guerra que tenga en cuenta sus propias consideraciones», informó el medio estatal iraní.

Esta nueva propuesta del país persa llega después de que Washington entregara un plan de 15 puntos a través de Islamabad hace dos semanas, que Teherán calificó como excesivo.

El mandatario estadounidense dio un ultimátum para que Irán abra el paso a los barcos en el estrecho de Ormuz para mañana martes, o de lo contrario atacaría las centrales eléctricas y los puentes iraníes.

Al mismo tiempo, aseguró en una entrevista a la cadena Fox News que se ve capaz de lograr un acuerdo con Teherán antes del martes.

Según el medio estadounidense Axios, EE.UU., Irán y un grupo de mediadores regionales debaten los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir al fin definitivo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Aunque Trump clama victoria y asegura que Irán «no puede contraatacar porque ya no tienen capacidad», ambos países continúan los bombardeos contra objetivos de la República Islámica. EFE

ygg/asb/rcf

(Foto)