Trump dice que planea nombrar a su exabogado personal como fiscal general permanente

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que planea nombrar de forma permanente a su exabogado personal como fiscal general al frente del Departamento de Justicia.

Todd Blanche ejerce actualmente como fiscal general interino después de que Trump despidiera a la anterior titular del cargo, Pam Bondi.

La exfuncionaria se vio sometida al escrutinio por su gestión en la publicación de los archivos del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Blanche, que anteriormente era el vice fiscal general, ha impulsado imputaciones contra los enemigos políticos de Trump, incluido el exdirector del FBI James Comey.

El presidente les dijo a los invitados durante una cena en la Casa Blanca que planeaba nominar formalmente a Blanche para el cargo el jueves, según imágenes compartidas por un alto funcionario del gobierno en redes sociales.

«Mañana voy a dar instrucciones (…) para que lo nombremos fiscal general permanente», dijo Trump en la grabación difundida por Dan Scavino, subjefe de gabinete de Trump.

Blanche intentó sacar adelante un plan para crear un cuestionado fondo de compensación de 1.800 millones de dólares que la oposición denunció como un mecanismo discrecional para favorecer a los aliados de Trump.

El fiscal interino informó al Congreso el martes que esa iniciativa no seguiría adelante.

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