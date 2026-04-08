Trump eleva la presión sobre la OTAN y abre el camino a una ruptura histórica

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Redacción Internacional, 8 abr (EFE).- La relación entre Estados Unidos y la OTAN se encuentra en su momento más crítico desde la creación de la Alianza con una escalada de críticas, enfados y amenazas de Donald Trump en la que ha llegado a plantear la salida de su país de la organización.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúne este miércoles en Washington con Trump y los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, un encuentro que la Alianza asegura que estaba previsto desde hace tiempo, al margen de las amenazas del presidente estadounidense.

Donald Trump ha sido muy crítico con la falta de apoyo de la organización para desbloquear el estrecho de Ormuz y con la negativa de varios aliados europeos a autorizar que aviones estadounidenses usen sus bases conjuntas o sobrevuelen sus espacios aéreos para atacar Irán.

Pero antes de llegar aquí, Trump ya había «regañado» en varias ocasiones a los miembros de la Alianza Atlántica por no dedicar, a su juicio, suficiente dinero a la defensa, confiando en que EE.UU. proteja a Europa.

Ya en su primer mandato, el 12 julio 2018, el presidente estadounidense, que había tomado posesión en enero de 2017, criticó a los miembros de la OTAN por su escaso gasto en defensa en la cumbre de Bruselas.

Tras su vuelta a la Casa Blanca, incluso antes de haber tomado posesión para su segundo mandato, Trump insistió en el asunto y dijo que los miembros de la OTAN debían gastar más en defensa.

«Están aprovechándose de nosotros», asegura y afirma que EEUU solo permanecerá en la OTAN si los aliados «pagan sus facturas». «Exige» un gasto del 5% del PIB en defensa para 2035.

Sus críticas a la OTAN se han intensificado en los últimos meses, especialmente por la respuesta de la Alianza a su ataque a Irán. Estas son sus declaraciones más destacadas en lo que va de año:

14 de enero de 2026.- Donald Trump, que ha mostrado reiteradamente su intención de anexionar Groenlandia -territorio danés- a EE.UU., no descarta salir de la OTAN argumentando que los aliados no protegen adecuadamente la isla, clave en la ruta del Ártico.

Asegura que con Groenlandia en “manos de Estados Unidos” la OTAN sería más eficaz y formidable, y advierte de que sin el poder militar estadounidense la Alianza no sería una fuerza disuasoria efectiva.

21 de enero de 2026.- En el Foro de Davos, Trump sostiene que Estados Unidos “no ha obtenido nada de la OTAN” y que lo único que ha hecho la organización es proteger a Europa, mientras Washington asumía el coste.

22 de enero de 2026.- En una entrevista televisiva, minimiza el papel de los aliados en la misión de Afganistán, al afirmar que sus contingentes permanecieron “un poco alejados de las líneas del frente”.

23 de enero de 2026.- El presidente estadounidenses dice que debería haber “puesto a prueba” a la OTAN invocando el Artículo 5 para proteger la frontera sur estadounidense frente a la inmigración irregular.

16 de marzo de 2026.- Reitera sus críticas por la negativa de varios aliados a crear una coalición militar para reabrir el estrecho de Ormuz. Afirma que “el problema con la OTAN es que siempre estaremos ahí para ellos, pero ellos nunca estarán ahí para nosotros” y expresa su decepción con algunos países.

17 de marzo de 2026.- Califica de “error muy tonto” la negativa de la OTAN a respaldar su petición de apoyo en la guerra contra Irán y sostiene que la Alianza no estuvo a la altura en una “gran prueba”. Ese mismo día declara que ya no necesita ni desea la ayuda de los países miembros.

20 de marzo de 2026.- Llama “cobardes” a los países de la OTAN por no colaborar para abrir el estrecho de Ormuz y afirma que, sin Estados Unidos, la organización es “un tigre de papel”.

26 de marzo de 2026.- Asegura estar “muy decepcionado” con la OTAN por no sumarse a la ofensiva contra Irán y advierte: “Nunca olvidaremos” que no acudiera en apoyo de Estados Unidos.

1 de abril de 2026.- En entrevistas con medios británicos y estadounidenses, afirma que no descarta retirar a Estados Unidos de la OTAN y vuelve a definirla como “un tigre de papel”. Amenaza con abandonar la Alianza tras la falta de respaldo en el conflicto con Irán.

6 de abril de 2026.- Asegura que la OTAN “debería avergonzarse de sí misma” y vuelve a insinuar la posibilidad de que EE.UU. abandone la organización. Ese mismo día recalca que la falta de apoyo en la guerra contra Irán es una “mancha” que “nunca desaparecerá” de su mente. EFE

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