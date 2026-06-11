Trump elige al fiscal de Nueva York como jefe de inteligencia de EEUU

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró el jueves al fiscal de Nueva York Jay Clayton como nuevo jefe de inteligencia, después de recibir críticas de su propio partido por intentar colocar en el cargo a un aliado sin experiencia.

Trump había asignado de forma interina al frente de los servicios de inteligencia a Bill Pulte, un hombre de su confianza pero sin experiencia previa en temas de seguridad nacional o inteligencia.

Pulte, que era director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, había sido nombrado en sustitución de Tulsi Gabbard, que dimitió del cargo a finales de mayo.

«Me complace anunciar el nombramiento del muy respetado Jay Clayton… para ser el próximo director de Inteligencia Nacional», dijo Trump este jueves en redes sociales, e instó al Senado a confirmarlo «lo antes posible».

Años antes de ser nombrado fiscal federal del estado de Nueva York, Clayton fue director de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) durante el primer mandato de Trump.

La polémica en torno a Pulte culminó el jueves con el rechazo de la Cámara de Representantes a una prórroga a corto plazo de un importante programa de vigilancia sin orden judicial, como medida de protesta.

La votación fracasó en medio del malestar por la figura de Pulte, acusado por los demócratas de utilizar bases de datos gubernamentales para buscar información perjudicial sobre los enemigos políticos de Trump.

Los demócratas afirmaron que no apoyarían ni siquiera una renovación temporal sin reformas que protegieran la privacidad de los estadounidenses y sin dar marcha atrás en el ascenso de Pulte.

Trump ordenó recientemente a Pulte recortar empleos en el personal de inteligencia argumentando que, al ser director interino y no requerir la confirmación del Senado, estaba «menos atado».

La exdirectora de Inteligencia Tulsi Gabbard anunció en mayo que dejaba el cargo para cuidar a su esposo, quien luchaba contra el cáncer. Originalmente estaba previsto que dejara el puesto el 30 de junio, pero Trump adelantó la fecha al 19 de junio.

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