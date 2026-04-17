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Trump espera llegar a un acuerdo con Irán «dentro de uno o dos días»

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Washington, 17 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera llegar a un acuerdo con Irán «dentro de uno o dos días» para poner fin a la guerra, según dijo este viernes en una entrevista.

«Los iraníes quieren reunirse. Quieren llegar a un acuerdo. Creo que probablemente habrá una reunión este fin de semana. Creo que lograremos un acuerdo dentro de uno o dos días», expresó en una breve llamada telefónica con el medio digital estadounidense Axios. EFE

er/rcf

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