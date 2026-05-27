Trump felicita a su candidato en las primarias de Texas «por una victoria tan tremenda»

2 minutos

Washington, 27 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos Donald Trump felicitó este miércoles a Ken Paxton, su candidato en las primarias republicanas de Texas,»por una victoria tan tremenda» al imponerse al veterano senador John Cornyn.

«Felicidades a Ken Paxton por una victoria tan tremenda», escribió el mandatario en su red Truth Social y auguró que será un «senador fantástico y con sentido común, alguien respetado por todos».

Con el resultado de Texas Trump suma otro éxito en las primarias republicanas, ya que en las últimas semanas han ido ganando en las urnas los candidatos a los que él ha prestado su apoyo público.

El proceso de primarias permite elegir en cada estado a los candidatos, tanto republicanos como demócratas, que en las elecciones de medio mandato del próximo noviembre se presentarán para renovar la Cámara de Representantes y parte del Senado.

Paxton, fiscal general de Texas, derrotó este martes al senador Cornyn con más del 62 % de los votos.

En noviembre, el republicano se enfrentará al demócrata James Talarico, legislador estatal y seminarista, cuya candidatura ha generado expectativas en el Partido Demócrata de cara a una contienda en un estado donde ningún demócrata ha ganado un cargo estatal en 32 años.

En su mensaje en redes, Trump tuvo palabras también para el veterano senador Cornyn «por haber llevado a cabo una campaña sólida y poderosa, pero, lo que es más importante, por haber tenido una carrera verdaderamente grandiosa. John seguirá siendo mi amigo por mucho tiempo».

Y aseguró que organizará «unos mítines magníficos, multitudinarios y espectaculares para Ken»

«¡Texas, esto va a ser divertido!», concluyó Trump. EFE

acd/jgb