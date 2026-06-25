Trump insiste ante el secretario general de la OTAN que los aliados le «decepcionaron»

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El presidente Donald Trump insistió el miércoles en que los países de la OTAN habían «decepcionado» a Estados Unidos durante su guerra contra Irán, en declaraciones al recibir en la Casa Blanca al jefe de la alianza, Mark Rutte.

Las relaciones dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se tensionaron luego de la ofensiva contra Irán que desató un conflicto regional. Trump llegó al punto de amenazar con plantearse abandonar la OTAN ante la falta de respaldo a su acción en Oriente Medio.

«Nos decepcionaron. No necesitábamos ayuda en esto para nada. Demolimos a (Irán) literalmente en la primera semana, pero habría sido agradable que hubieran dicho: ‘Nos gustaría ayudar'», afirmó Trump al reunirse con Rutte en el Despacho Oval, antes de arremeter contra España, y criticar también a Italia, al Reino Unido, a Alemania y a Francia.

Trump destacó sin embargo la labor de Rutte.

«Realmente has hecho un buen trabajo, y creo que si cualquier otra persona estuviera en esa posición, ni siquiera estaríamos reuniéndonos hoy, para serte sincero», añadió ante periodistas.

Las críticas de Trump a la OTAN se producen apenas dos semanas antes de que los líderes de 32 naciones se reúnan en una cumbre prevista el 7 y el 8 de julio en Turquía.

Estados Unidos e Israel atacaron conjuntamente a Irán el 28 de febrero. Trump no consultó a la OTAN de antemano y importantes aliados europeos han expresado escepticismo sobre la necesidad de la guerra.

El segundo mandato de Trump ha estado marcado por fricciones con los aliados de la OTAN, incluso por Groenlandia, que el presidente estadounidense amenazó con anexionar antes de dar marcha atrás en enero tras semanas de amenazas.

Washington también ha dejado claro a Europa que quiere que los aliados de la OTAN en el continente asuman la responsabilidad principal de su propia defensa, a medida que la atención de Washington se desplaza hacia China.

Como parte de ese proceso, el Pentágono ya ha comunicado a los aliados la reducción de los recursos para operaciones de la OTAN. Esto ha despertado el temor de que pueda dejar a Europa vulnerable a embates de Rusia.

Trump volvió el miércoles a España, cuyo gobierno se negó a aumentar su gasto militar hasta el 5% del PIB, como todo el resto de la Alianza, y además prohibió a la fuerza armada estadounidense utilizar bases en su territorio.

«España es como una película de horror. Terrible, no quieren pagar nada. Se creen que les va a salir gratis», advirtió.

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