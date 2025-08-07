Trump insiste en que la unión de todo O. Medio a los Acuerdos de Abraham dará paz regional

Washington, 7 ago (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este jueves que tras la «destrucción total» del arsenal nuclear de Irán, es crucial para la paz regional que todo Oriente Medio adopte los Acuerdos de Abraham, orientados a la normalización de las relaciones entre Israel y las naciones árabes.

«Ahora que el arsenal nuclear que estaba ‘creando’ Irán ha sido totalmente DESTRUIDO, es muy importante para mí que todos los países de Oriente Medio se unan a los Acuerdos de Abraham. Esto garantizará la PAZ EN ORIENTE MEDIO», escribió Trump en su red Truth Social.

Firmados en 2020 durante el primer mandato de Trump (2017–2021), los Acuerdos de Abraham son una serie de tratados mediante los cuales Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán reconocieron a Israel, dejando de lado la histórica exigencia de un Estado palestino como condición previa.

El presidente estadounidense señaló a fines de junio que la ampliación de estos pactos sigue siendo una de sus principales prioridades, mencionando que otros países “quieren unirse”.

El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, adelantó en mayo pasado que “hay muchos esfuerzos en marcha” para ampliar los Acuerdos de Abraham y reiteró que se esperan “anuncios muy pronto”.

EE.UU. lleva tiempo intentando lograr la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudí, actor clave de la región.

Sin embargo, Riad exige como condición un cese definitivo de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y una vía concreta hacia la creación de un Estado palestino.

Trump también quiere que Siria adopte el pacto, una aspiración compartida por Israel, que a su vez también quiere sumar al Líbano.

El presidente estadounidense continúa condenando al grupo extremista Hamás y respaldando a Israel, al que se unió en los bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes, aunque recientemente ha hablado de aumentar la ayuda estadounidense para «alimentar a la gente» de Gaza.

Witkoff visitó el enclave palestino la semana pasada para conocer de primera mano la situación e informar al mandatario. EFE

