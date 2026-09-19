Trump lanza una encuesta para cambiar el nombre de la IA

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Washington, 19 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado una encuesta proponiendo cambiar el nombre de la inteligencia artificial (IA), en una semana marcada por la discusión sobre los riesgos de esta tecnología.

«Una descripción mucho más elegante y exacta de este nuevo fenómeno sería Inteligencia Superior (IS), Inteligencia Extrema (IE) o Inteligencia Suprema (IS). ¿Cuál es el mejor nombre para esta ‘revolución’ en constante crecimiento?», escribió el mandatario en su cuenta de la red Truth Social.

Apelando a que «muchas personas consideran que el término Inteligencia Artificial es impreciso y poco elegante», Trump pidió a sus seguidores que participaran en esta encuesta.

El sondeo que ha lanzado el presidente estadounidense llega una semana después de que el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, publicara un ensayo en el que pedía «un ritmo más lento» para la industria ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA.

A esa advertencia se sumaron otros líderes tecnológicos como sus rivales Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, en una coincidencia poco habitual en el sector.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, se desmarcó días después, sin embargo, de las propuestas para coordinar una desaceleración en el desarrollo de esta tecnología al defender que cada empresa debe asumir por su cuenta la «responsabilidad» de garantizar que sus modelos de IA sean seguros.

Trump, por su parte, denunció el lunes que existe «una conspiración enfermiza» contra la IA y aseguró que esta tecnología no necesita más control que el hecho de que él sea el presidente del país.

«El único control o mecanismo de seguridad que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente (¡con un alto coeficiente intelectual!), ¡y Estados Unidos lo tiene de sobra!», escribió Trump en su red social. EFE

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