Trump ordena al ejército combatir los cárteles latinoamericanos

afp_tickers

4 minutos

«Queremos proteger nuestro país», dijo este viernes el presidente Donald Trump quien, según medios estadounidenses, ordenó a las fuerzas armadas combatir los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones «terroristas» globales.

El presidente republicano libra una guerra contra los cárteles desde que regresó al poder en enero, sobre todo para intentar frenar el tráfico de fentanilo, un opioide sintético.

En febrero designó como organizaciones «terroristas globales» a ocho grupos del crimen organizado de América Latina, incluido el mexicano cártel de Sinaloa, el venezolano Tren de Aragua y la pandilla MS-13. En julio añadió a la lista el Cártel de los Soles, liderado, según Washington, por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

«Latinoamérica tiene muchos cárteles, tienen mucho tráfico de drogas así que, ya saben, queremos proteger nuestro país. Tenemos que protegerlo», declaró Trump a una periodista que le preguntó en la Casa Blanca si cree que vale la pena enviar a militares a combatir los cárteles de la droga latinoamericanos.

«Amamos a este país como ellos aman a sus países. Tenemos que protegerlo», afirmó el presidente durante un acto con los dirigentes de Azerbaiyán y Armenia.

«Estamos jugando un partido difícil, pero pronto tendremos más que decir al respecto», añadió, sin entrar en detalles.

Varios medios estadounidenses aseguran que Trump ha firmado en secreto un decreto para implicar al ejército en la lucha.

El New York Times, citando a fuentes anónimas, asegura que el presidente ha ordenado al Pentágono que comience a usar la fuerza militar contra los cárteles designados como organizaciones terroristas.

El Wall Street Journal, que cita a un funcionario cuya identidad tampoco revela, sostiene que por el momento Trump se ha limitado a pedir al Departamento de Defensa que prepare opciones.

Una de ellas consistiría en usar fuerzas especiales y unidades de inteligencia, aunque cualquier operación se coordinaría con los países involucrados, añade este periódico.

A finales de febrero la Casa Blanca amenazó con «abrir las puertas del infierno» contra los cárteles para garantizar la seguridad en la frontera con México, pero este país descarta una invasión.

– «No va a haber invasión» –

«Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o ninguna institución en nuestro territorio», dijo este viernes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en su habitual rueda de prensa matutina.

«Estados Unidos no va a venir a México con los militares; cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado y, además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, no está permitido, ni es parte de ningún acuerdo», añadió.

Más tarde, la cancillería mexicana reiteró en un comunicado que ese país «no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses» en su territorio.

De esa manera, la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió a una publicación en la que la embajada estadounidense en México aseguró acerca de ambos gobiernos: «Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a nuestros pueblos (…) como dos aliados soberanos» frente a las bandas narcotraficantes.

La designación de organizaciones «terroristas» globales permite utilizar «elementos del poder estadounidense, como las agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, etc., para atacar a estos grupos si tenemos la oportunidad», declaró el jueves el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en una entrevista con EWTN.

«Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de narcotráfico», declaró Rubio.

En su opinión «ya no es un asunto de aplicación de la ley. Se convierte en un tema de seguridad nacional».

Varios congresistas republicanos presionan desde hace tiempo para aplicar mano dura al narcotráfico y la violencia.

El jueves el gobierno de Trump aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por «información que conduzca al arresto» del presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusado formalmente en 2020 de «narcoterrorismo».

La fiscal general Pam Bondi dijo que el líder chavista usa «organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, (el cartel de) Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia» en Estados Unidos, una acusación calificada por Caracas de «cortina de humo».

erl-yug-wd-ai/atm