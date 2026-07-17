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Trump pone en duda la integridad del sistema electoral y denuncia interferencias de China

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Washington, 16 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso este jueves en duda la integridad electoral de su país, a pocos meses de las elecciones de medio mandato, y acusó durante un mensaje a la nación a China de interferencias desde 2020.

«No hay ningún país del tercer mundo que tenga unas elecciones como las que tenemos nosotros», declaró desde la Casa Blanca el presidente, quien nunca ha reconocido su derrota frente a Joe Biden en las elecciones de 2020. EFE

er/jrh

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