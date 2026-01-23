Trump presenta su Junta de Paz, a la que el primer ministro canadiense ya no está invitado

El presidente estadounidense, Donald Trump, inauguró el jueves en Davos su «Junta de Paz» entre el escepticismo que despierta el plan con el que busca reescribir el orden mundial, y horas después retiró la invitación al primer ministro canadiense para unirse al ente.

Tras un discurso en el que pasó revista a la situación en Gaza, Irán, Ucrania o Venezuela, el republicano firmó en la estación de esquí suiza el documento que crea su propia entidad de resolución de conflictos globales, en compañía de una veintena de líderes que incluyó al argentino Javier Milei o el paraguayo Santiago Peña.

Trump ha invitado a más dirigentes a integrarla, incluidos el ucraniano Volodimir Zelenski, el ruso Vladimir Putin, el israelí Benjamin Netanyahu o el papa León XIV, aunque algunos han rechazado formar parte del organismo, que cobra 1.000 millones de dólares por una membresía permanente.

Horas después de su presentación ante las élites mundiales, sorprendió en su red Truth Social al anunciar que retiraba su llamado al líder canadiense Mark Carney: «Por favor, que esta carta sirva para comunicar que la Junta de Paz retira la invitación dirigida a usted respecto a la adhesión de Canadá».

Carney captó la atención internacional en Davos esta semana por sus comentarios acerca de una «ruptura» en el sistema global de gobernanza liderado por Washington, lo que generó una respuesta airada de Trump en el foro.

Canadá «no existe gracias a Estados Unidos», remarcó este jueves el primer ministro canadiense, cuyo gobierno también ha dicho que no pagaría para unirse a la Junta.

Esta iniciativa, que según Trump trabajará «en colaboración» con la ONU, busca apuntalar su imagen de pacificador, un día después de retirar sus amenazas contra Groenlandia, un territorio autónomo danés que considera clave para la seguridad de Estados Unidos.

El jefe del Consejo Europeo, Antonio Costa, dijo a primera hora del viernes tras una reunión de líderes en Bruselas que la Unión Europea tiene «serias dudas» sobre la Junta, precisamente sobre su ámbito de actuación y su compatibilidad con la Carta de Naciones Unidas.

Aunque inicialmente el órgano se creó para supervisar la reconstrucción de Gaza tras la guerra entre Hamás e Israel, sus estatutos no limitan la función al territorio palestino y han generado preocupación de que Trump quiera que rivalice con la ONU.

Su puesta en marcha responde también a la frustración del presidente estadounidense por no haber obtenido el Premio Nobel de la Paz, que recayó en la líder opositora venezolana María Corina Machado.

– «Nueva Gaza» y Ucrania –

Washington aprovechó la cita de las élites mundiales en Suiza para presentar sus planes para una «nueva Gaza», que en tres años convertiría el devastado territorio palestino en un lujoso complejo de rascacielos junto al mar.

«Dije, mira esta ubicación junto al mar. Mira esta hermosa propiedad. Lo que podría significar para tanta gente», afirmó Trump durante el Foro Económico Mundial dejando muy claro que es experto en bienes inmobiliarios.

También se reunió con el presidente ucraniano Zelenski, quien anunció haber alcanzado un acuerdo con Trump sobre las garantías de seguridad estadounidenses en una eventual posguerra.

Zelenski reconoció en Davos que el apoyo de Trump es «indispensable», sobre todo porque, según él, Europa sigue siendo un territorio «fragmentado» y parece «perdida intentando convencer al presidente estadounidense de que cambie».

En Moscú, el Kremlin anunció una reunión «trilateral» con estadounidenses y ucranianos sobre «seguridad» este viernes en Emiratos Árabes Unidos luego de un encuentro en la capital rusa entre Putin y el emisario de Trump, Steve Witkoff.

– Giro en Groenlandia –

El mandatario estadounidense fue el gran protagonista de la cita en esta localidad suiza, que abandonó el jueves por la tarde.

Su primera jornada en Davos, el miércoles, estuvo marcada por su cambio de postura sobre Groenlandia, la isla danesa en el Ártico que desea controlar.

Después de semanas de amenazas, Trump anunció que ya no impondrá aranceles a sus socios europeos y descartó una acción militar para tomarla.

El mandatario explicó haber alcanzado un «marco para un futuro acuerdo», después de reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Sin embargo, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, dijo el jueves desconocer el contenido de ese pacto y subrayó que «nadie más que Groenlandia y Dinamarca está facultado para concluir acuerdos sobre la isla».

Según explicó Rutte horas antes, el pacto busca «garantizar que los chinos y los rusos no tengan acceso a la economía de Groenlandia», o desde un punto de vista militar.

