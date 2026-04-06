Trump reitera que a Irán le gustaría alcanzar un acuerdo antes del martes

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Washington, 6 abr (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que cree que Irán está negociando «de buena fe» con su país y que «les gustaría poder llegar a un acuerdo» antes de que se cumpla, el martes, el ultimátum que ha dado a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz.

Preguntado por las negociaciones para el fin del conflicto, iniciado por EE.UU. e Israel hace más de un mes, Trump no quiso dar detalles sobre un posible alto el fuego. «Puedo decirles que tenemos un participante activo y dispuesto en la otra parte. Les gustaría poder llegar a un acuerdo. No puedo decir nada más al respecto», advirtió.

«Tienen hasta mañana. Ahora veremos qué sucede. Les puedo asegurar que (los iraníes) están negociando, creemos que de buena fe, ya lo averiguaremos», dijo el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Trump insistió en su ultimátum a Irán, que tiene «hasta mañana a las 8.00 pm y después de eso, no tendrán puentes, no tendrán centrales eléctricas», indicó.

Irán habría trasmitido a EE.UU. un plan de paz 10 puntos a través de Pakistán que incluye el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones internacionales contra Irán, según reportó la agencia estatal iraní IRNA.

Este lunes, Trump afirmó durante un acto de Pascua en la Casa Blannca que los negociadores iraníes han presentado una propuesta «significativa» para poner fin a la guerra, pero consideró que «no es suficientemente buena».

«Tenemos que llegar a un acuerdo que sea aceptable para mí y parte de ese acuerdo incluirá la libre circulación del petróleo (por el estrecho de Ormuz)», dijo después en rueda de prensa.

Según informaciones de Axios, EE.UU., Irán y un grupo de mediadores regionales debaten los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir al fin definitivo de la guerra, que hoy ya se encuentra en su día 38. EFE

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