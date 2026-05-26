Trump respalda públicamente al congresista MAGA Byron Donalds para gobernador de Florida

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Miami (EE.UU.), 26 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró este martes su respaldo público al actual congresista republicano Byron Donalds en su carrera por la gobernación de Florida, quien es una de las principales figuras del movimiento ‘Make America Great Again’ (MAGA) en este estado.

«Byron Donalds será un gobernador verdaderamente grande y poderoso para Florida, y cuenta con mi respaldo completo y total: no los defraudará», escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

«Como gobernador, Byron tendrá una gran voz y trabajará estrechamente conmigo para impulsar nuestra agenda de ‘Estados Unidos Primero’ (America First)», agregó Trump.

Según el presidente, la elección de Donalds, quien es el principal favorito a las elecciones por parte del Partido Republicano, contribuirá a aumentar la seguridad fronteriza y a atajar la «delincuencia migrante», además de impulsar el dominio energético y fortalecer las Fuerzas Armadas.

Donalds, de 47 años, es legislador por Florida en la Cámara de Representantes estadounidense desde 2021, y antes ejerció como congresista estatal entre 2016 y 2020.

Destaca por una postura muy conservadora y una posición dura contra las ideas demócratas que le han granjeado popularidad entre el entorno MAGA que simboliza Trump.

Florida celebrará sus elecciones primarias para gobernador estatal el próximo 18 de agosto. Además de Donalds, entre los contendientes republicanos destacan el actual vicegobernador Jay Collins, o el polémico empresario James Fishback, quien fue acusado el mes pasado de violencia doméstica.

El gobernador saliente, el republicano Ron DeSantis, no puede presentarse a la reelección tras agotar su segunda legislatura.

Florida ha votado en las tres últimas elecciones presidenciales por Trump, y lleva sin estar regida por un gobernador demócrata desde 1999. EFE

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