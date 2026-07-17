Trump revive graves denuncias de fraude electoral antes de comicios de noviembre

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El presidente Donald Trump alertó este jueves de presuntas graves amenazas a la integridad del sistema electoral estadounidense, a pocos meses de unos comicios legislativos que podrían ser sombríos para los republicanos.

Al mismo tiempo que se dirigió a la nación en un discurso televisado, Trump desclasificó informes de inteligencia en el sitio web de la Casa Blanca en los que se acusa a China de haberse apoderado de los datos electorales del país, y al régimen chavista en Venezuela de haber perpetrado fraudes masivos.

«Durante un período de varios años, comenzando en el ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo lo que se considera el mayor pirateo de datos electorales de la historia», dijo Trump citando uno de esos reportes.

Otra acusación grave la dirigió a cuatro estados demócratas, a los que señala por haber presuntamente permitido el registro de al menos 250.000 electores que no son ciudadanos estadounidenses.

Trump lanzó estas extraordinarias acusaciones en un discurso a la nación que no fue televisado por algunas de las principales cadenas televisivas, lo que llevó al mandatario a pedir que les retiren la licencia de emisión.

– Presunta conexión venezolana –

«Hoy estamos haciendo públicos documentos que muestran que la CIA obtuvo información de inteligencia sobre un plan específico para favorecer al corrupto régimen de Maduro en Venezuela, y eso es exactamente lo que ocurrió» en 2020, explicó Trump.

Estados Unidos ya había denunciado manipulación de las elecciones en Venezuela en 2020, lo que aumentó el aislamiento del gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro.

Reportes secretos entre 2004 y 2020 «documentaron preocupaciones persistentes sobre la manipulación del gobierno venezolano (…) y las potenciales implicaciones de seguridad nacional para la infraestructura electoral de Estados Unidos», dice una nota confidencial de la CIA, fechada el 29 de junio de 2026, publicada por la Casa Blanca.

Pero no explicó las presuntas conexiones con el sistema local en Estados Unidos utilizado para los comicios con máquinas y sistemas electrónicos usados por Venezuela.

Trump ha acusado repetidas veces, desde hace años, a las empresas especializadas en el voto electrónico de ser vulnerables al pirateo.

Elegido dos veces, en 2016 y 2024, el mandatario de Trump 80 años ya no puede volver a presentarse a las presidenciales, y los comicios legislativos de noviembre pueden representar el principio del fin de su mandato.

«Tenemos unas elecciones muy importantes (…) Queremos que esas elecciones sean honestas», advirtió Trump.

Una nota del Departamento de Seguridad Nacional, de una sola hoja, advierte que se han detectado más de 250.000 electores registrados que no son estadounidenses en los estados de California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada, según la publicación en el sitio web de la Casa Blanca.

A su regreso a la Casa Blanca, Trump ordenó reabrir investigaciones sobre los comicios presidenciales de 2020, que perdió y que él siempre consideró un fraude en favor del demócrata Joe Biden, sin poderlo probar ante los tribunales.

– Descontento de los estadounidenses –

En las elecciones de medio término, los demócratas podrían adueñarse de la Cámara de Representantes, como sugieren los sondeos, y además pueden derribar la mayoría republicana en el Senado, que renueva un tercio de sus escaños.

Los sondeos muestran que seis de cada diez estadounidenses están descontentos con la gestión de Trump, una cifra habitual para los inquilinos de la Casa Blanca tras dos años en la silla presidencial.

Las principales cadenas televisivas se mostraron reacias a transmitir el discurso.

ABC indicó a la AFP que no iba a hacerlo, NBC y CNN tampoco, según medios de prensa, mientras que CBS finalmente optó por emitirlo.

Esas cadenas «forman parte de un complot. Un fraude como este debería significar la revocación de sus licencias. Utilizan nuestras ondas públicas, valoradas en miles de millones de dólares, absolutamente gratis» acusó el mandatario.

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