Trump se va del G7 con apoyo del grupo para Ormuz en un pacto que advierte que no es final

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Évian (Francia), 17 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió en la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian el apoyo del resto del grupo de cara a la reapertura del estrecho de Ormuz, a dos días de la formalización de un memorando de entendimiento en Suiza que advirtió pese a todo que «no es final».

La cita llegó precedida de la firma electrónica el domingo de dicho protocolo entre Washington y Teherán, una rúbrica que el líder republicano recalcó que está sujeta a condicionantes: «Si Irán no se comporta», Estados Unidos «volverá a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas», dijo.

Si el pacto se respeta, según avanzó, sus cláusulas cumplen todos los objetivos de su Gobierno «y mucho más»: «Poner fin al conflicto actual, reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Irán obtenga nunca un arma nuclear».

Los detalles de ese texto se avanzaron este miércoles formalmente en una llamada de un alto cargo de su Administración con periodistas. Aunque el líder republicano lleva días asegurando que Irán no tendrá acceso a un fondo de 300.000 millones de dólares para su reconstrucción, hoy recalcó que solo en caso de que no respeten los términos.

El documento en cuestión establece que Washington expedirá de inmediato licencias para permitir el comercio de petróleo iraní y se compromete a «poner a disposición los fondos y activos congelados» de Irán mediante un mecanismo que deben acordar. EE.UU. también elaborará con sus aliados en Oriente Medio un plan de reconstrucción de Irán de 300.000 millones y a flexibilizar sanciones para facilitarlo.

Trump distinguió entre darles dinero y descongelar sus activos: «Hemos retenido una gran cantidad de su dinero y lo tenemos bloqueado. ¿Es nuestro? No, es suyo, pero lo congelamos. En un momento determinado, supongo que tendremos que devolverlo. Si no, nadie volvería a invertir en el dólar, porque estaríamos quedándonos con el dinero de otros», dijo.

El presidente se mostró flexible además respecto a la posibilidad de que Irán tenga acceso a misiles balísticos convencionales. «Vamos a trabajar en paralelo con los países del Golfo para abordar cuestiones ajenas al ámbito nuclear, como los misiles balísticos convencionales, de los que hablaremos y apoyaremos. Quiero decir, tienen que tener algunos, porque otros también los tienen», sostuvo.

Motivación económica

Trump consideró que su país podría haber continuado bombardeando Irán «dos años más», pero justificó también el alcance de un acuerdo para no seguir dañando la economía: «No quería ver una catástrofe económica. Si esto hubiera continuado, esto es lo que habría pasado».

«Si no están preparados seguiremos bombardeándoles hasta que lo estén. Es increíble lo que pueden conseguir las bombas», apuntó en su concurrida comparecencia final, a la que llegó en una jornada en la que se reunió de forma bilateral con el presidente egipcio, Abelfatah al Sisi, y el primer ministro indio, Narenda Modi.

En una de las declaraciones del G7 que sellaron esta cumbre, el grupo había saludado el acuerdo alcanzado y acordó que «la iniciativa multinacional e independiente de defensa liderada por Francia y el Reino Unido puede desempeñar un papel importante para facilitar la reanudación del tráfico marítimo en Ormuz, protegiendo a los buques mercantes».

Trump se mostró satisfecho con el desarrollo de la cumbre: «No podía haber tenido lugar en un mejor momento», recalcó, abriendo la puerta además a estar presente en la firma del acuerdo el viernes, pese a que esta noche cena en el Palacio de Versalles con el anfitrión, Emmanuel Macron, y después en principio pone rumbo a Washington.

«Tal vez», dijo recalcando que no le parece mala idea que el vicepresidente, JD Vance, sea quien represente a EE.UU. en Suiza: «Si va bien, me voy a llevar el crédito. Si falla, le culpo», concluyó al respecto. EFE

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(foto)(vídeo)