Trump suma otra victoria judicial, libre de una multa millonaria que amenazó su imperio

4 minutos

Nora Quintanilla

Nueva York, 21 ago (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, sumó este jueves otra victoria judicial, esta vez desde el poder, al liberarse de una multa de unos 500 millones de dólares por fraude civil que en 2024 amenazó con hacer tambalear sus ingresos y, por ende, su imperio empresarial.

Esa multa de 454 millones de dólares más intereses, que una corte de apelación consideró hoy «excesiva» y anticonstitucional, fue el broche final del caso civil por fraude en la Organización Trump, presidido por el juez Arthur Engoron e impulsado por la fiscal estatal de Nueva York, Letitia James.

El proceso comenzó en 2023 con un sorprendente giro, ya que el juez Engoron declaró responsables de fraude a Trump de manera sumaria antes de empezar el juicio, en el que se dirimieron cargos menores; en 2024 ordenó la astronómica multa y puso un límite a sus negocios en Nueva York durante tres años.

La fiscal James anunció tras la noticia que recurrirá la decisión de hoy en apelación, y que esta no invalida la sentencia: que «Trump, su empresa y sus dos hijos son responsables de fraude», y además mantiene las medidas cautelares que limitan su capacidad de «hacer negocios en Nueva York».

El panel de jueces de apelación coincidió en anular la multa, pero se mostró dividido en su opinión de más de 300 páginas sobre el proceso y la sentencia, y un juez en concreto, David Friedman, se alineó con Trump al considerar que la meta era acabar con la «carrera política» del magnate y con su negocio inmobiliario.

Pese a todo, Trump celebró hoy la que llamó una nueva «victoria» en el plano judicial y aprovechó para acusar de nuevo a James, demócrata y una de sus mayores opositoras, de lanzar contra él una «caza de bruzas política», sabedor de que el Departamento de Justicia a su mando está por su parte investigando a James, como ha hecho con otros de sus enemigos.

Mientras, la antigua abogada de Trump en este caso por fraude, Alina Habba, que ahora es la fiscal en funciones de Nueva Jersey -un «ascenso» similar al de otros letrados del presidente-, dijo en X que «Trump ha ganado» y que el proceso estuvo «políticamente motivado, sin base legal y estruendosamente excesivo».

Cada vez menos cabos sueltos

Trump, en un mensaje en Truth Social, aprovechó para devolver al foco a otros casos en su contra, si bien prácticamente todos los procesos que afrontaba antes de las elecciones, en las que ganó a la demócrata Kamala Harris, y que parecían obstáculos insuperables, se han ido cerrando o reduciendo a su favor.

En concreto, criticó el único caso penal por el que ha sido condenado, el del pago irregular a la actriz porno Stormy Daniels, que concluyó antes de su investidura con una sentencia simbólica sin ninguna consecuencia, y el de difamación contra la escritora Jean E. Carroll relacionado con una agresión sexual, de tipo civil.

En cuanto a otros casos notables que marcaron su tercera carrera presidencial, Trump fue imputado por haberse llevado de la Casa Blanca documentos clasificados tras su primer mandato y por los intentos por revertir los resultados de las elecciones de 2020, pero estos fueron desestimados tras su investidura.

Trump no llegó a pagar la multa íntegra del caso por fraude, ya que logró negociar una fianza de unos 175 millones de dólares mientras apelaba el caso, que ahora le serán devueltos, según indican los medios, y el impacto en la gestión de sus negocios ha sido mínimo, pues como presidente se ha apartado de esa función.

Meses después de conocerse la multa, Trump sacó a bolsa su empresa Trump Media, que contiene Truth Social y en la que tiene la mayoría de acciones, que se dispararon tras su intento de asesinato y su victoria electoral, hoy valoradas en más de 4.000 millones de dólares y contenidas en un fondo revocable. EFE

nqs/fjo/av