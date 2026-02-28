Trump supervisa el ataque a Irán con su equipo de seguridad desde su residencia en Florida

Washington, 28 feb (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, supervisa junto a su equipo de seguridad nacional el ataque a gran escala contra Irán lanzado este sábado por Estados Unidos e Israel desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó de que Trump ha estado toda la noche siguiendo la operación, bautizada por Estados Unidos como «Furia Épica», y que tuvo una llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

«El presidente y su equipo de seguridad nacional continuarán monitoreando de cerca la situación durante todo el día», declaró Leavitt.

El Gobierno distribuyó una primera fotografía que muestra una sala de crisis improvisada en Mar-a-Lago con cortinas negras y un mapa de Irán.

Trump preside la mesa, con americana pero sin corbata y una gorra con las siglas de USA (EE.UU., en inglés), acompañado del secretario de Estado, Marco Rubio; el director de la CIA, John Ratcliffe, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, además de otros asesores.

Otra imagen oficial muestra la sala de crisis de la Casa Blanca, en Washington, desde donde sigue el operativo el vicepresidente, JD Vance, junto a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, entre otros.

Mar-a-Lago es la residencia donde Trump suele pasar los fines de semana y desde allí ofreció de madrugada el mensaje en vídeo en el que anunció el lanzamiento del ataque contra Irán, cuyo objetivo último es la caída del régimen.

Desde esa misma mansión, monitoreó el pasado 3 de enero el ataque estadounidense contra Venezuela que acabó con la captura de Nicolás Maduro.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.

Según el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, hay «señales» que apuntan a que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, «dejó de existir» tras el ataque israelí a su residencia de este sábado.

El secretario de Estado, Marco Rubio, notificó del ataque con antelación a siete de los ocho congresistas del llamado Grupo de los Ocho, del que forman parte los líderes republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado.

Asimismo, el Pentágono informó de la operación al Comité de Servicios Armados del Congreso una vez los bombardeos estaban en marcha.

Varios legisladores demócratas han denunciado no haber sido avisados del ataque y acusan al Gobierno de iniciar una guerra encubierta sin pasar por el Congreso, que tiene la potestad de autorizar un conflicto bélico en el exterior. EFE

