Trump y Melania reciben a Xi y a su esposa para una cena de Estado en la Casa Blanca

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Washington, 24 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, recibieron este jueves en la Casa Blanca al presidente chino, Xi Jinping, y a su esposa, Peng Liyuan, con motivo de una cena de Estado en su honor.

La cena se celebra después de la reunión a puerta cerrada que ambos mandatarios mantuvieron este jueves en la mañana en el Despacho Oval, para abordar las tensiones entre las dos mayores potencias del mundo, incluidos los aranceles, la guerra en Irán, el futuro de Taiwán y la inteligencia artificial (IA). EFE

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