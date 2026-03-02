Turquía alarga hasta el viernes la suspensión de vuelos a Irán y a otros cuatro países

Estambul, 2 mar (EFE).- Las aerolíneas turcas alargan hasta mañana, martes, la suspensión de vuelos a los países del Golfo y hasta el viernes los viajes a Irán, Irak, Siria, Líbano y Jordania, informó este lunes el ministro de Transportes e Infraestructuras de Turquía, Abdulkadir Uraloglu.

En un mensaje en X, indicó que se trata de «una actitud que prioriza la seguridad de pasajeros y vuelos ante los riesgos que continúan en la región», en referencia a la guerra desencadenada por los ataques estadounidenses e israelíes a Irán, el sábado, y los contraataques de Teherán a países del Golfo.

Los vuelos a Catar, Kuwait, Bahréin y Emiratos Árabes se suspenden hasta mañana, martes, pero se retoman hoy los de Omán y los que se dirigen a Riad, Yeda y Medina en Arabia Saudí, precisó el ministro.

Los vuelos a Irán, Irak, Siria, Líbano y Jordania quedan cancelados hasta el 6 de marzo, medida que se extiende hasta el 12 de marzo en el caso de los vuelos de la compañía Pegasus a Irán, según anunció el ministro.

Inicialmente, la aerolínea nacional Turkish Airlines no había incluido Arabia Saudí entre los países afectados por las cancelaciones, pero hoy informa de la suspensión de «algunos vuelos» a Riad, Yida y Dammam en el reino árabe.

La cancelación de los vuelos a Irak incluye los aeropuertos de Erbil y Suleimaniya en el Kurdistán iraquí autónomo.

Pegasus enumeró ayer un centenar de vuelos suspendidos entre sábado y lunes a los países mencionados, incluido Arabia Saudí, mientras que Turkish Airlines, que anunció la suspensión el sábado, no precisó el número de viajes afectados.

El volumen habitual de vuelos de Turkish a estos países, sin embargo, es superior al de su competidor y constituye, a través del nodo de Estambul, la principal conexión a países del Golfo y árabes para viajeros de varios continentes.

Ambas compañías turcas dejaron de volar a Israel tras desencadenarse la guerra de Israel en Gaza en octubre de 2023 y no han retomado sus vuelos. EFE

