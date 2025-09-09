Turquía condena el ataque israelí contra líderes de Hamás que debatían una tregua en Catar

(Actualiza con declaraciones de Erdogan)

Estambul, 9 sep (EFE).- Turquía condenó este martes el ataque de Israel contra líderes de la organización islamista palestina Hamás que se habían reunido en Catar para consultar una propuesta de alto el fuego en Gaza.

«Con el ataque de Israel hoy a la delegación negociadora de Hamás en Catar, el desesperado Gobierno de Netanyahu ha demostrado una vez más a las claras que su objetivo es profundizar en la confrontación y desestabilidad», escribió el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en su cuenta en X.

«Este ataque, que viola abiertamente el derecho internacional y la soberanía de Catar, se dirige contra la seguridad y la paz de Catar, país hermano. Condeno este ataque», manifestó el mandatario.

Prometió que Turquía apoyará a Catar, que calificó de «aliado, amigo y socio estratégico» y a «los hermanos palestinos», y los protegerá «contra el bandidaje de Israel, que intenta arrastrar consigo a toda la región al desastre».

«Quienes convierten el terrorismo en política de Estado no alcanzarán su objetivo», subrayó Erdogan.

Horas antes, el Ministerio de Exteriores turco ya había condenado el bombardeo en Doha, la capital de Catar.

«Al atacar una delegación negociadora de Hamás mientras continúan las negociaciones de alto el fuego, Israel muestra que su objetivo no es alcanzar la paz sino continuar la guerra», reza el texto.

«Con este ataque, Israel ha añadido a Catar, que hace de intermediario en las negociaciones, a la lista de países de la región a los que ataca», recalca la nota de condena.

«Estaremos junto a Catar frente a este ataque ruin contra la soberanía y seguridad del país», destaca el Ministerio turco, que renueva su llamamiento a la comunidad internacional a «ejercer presión para poner fin a los ataques de Israel contra Palestina».

El portavoz del partido islamista AKP, que gobierna Turquía desde 2002, Ömer Celik, tildó el ataque de «bárbara acción terrorista» y «violación clara del derecho internacional».

Turquía, tradicionalmente uno de los mejores aliados y socios comerciales de Israel en la región, ha ido elevando el tono de sus críticas a la política israelí desde la llegada al poder de Erdogan en 2003.

Pero solo el año pasado, en respuesta a la guerra en Gaza, interrumpió las relaciones diplomáticas y el comercio con Israel, al tiempo que insiste en que la única solución es el establecimiento de un Estado palestino soberano en las fronteras de 1967, vecino a Israel y con capital en Jerusalén Este. EFE

