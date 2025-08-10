Turquía controla tres incendios mientras se declara uno nuevo

2 minutos

Ankara, 10 ago (EFE).- Los bomberos turcos han logrado este domingo controlar los tres incendios forestales que ardían en regiones del mar Negro, Anatolia Oriental y Anatolia Central, mientras que un nuevo fuego se declaró hoy en la provincia mediterránea de Mersin.

Según informó la agencia oficial turca Anadolu, el nuevo foco se desató por razones aún desconocidas, en una zona boscosa del municipio de Anamur.

Los equipos de la Dirección de Gestión Forestal de Anamur que se desplazaron a la zona para combatir las llamas por tierra y aire, con camiones cisterna y helicópteros, esperan poder controlar las llamas en las próximas horas.

Por otro lado, el gobernador de la provincia de Sinope (norte del país, junto a la costa del Mar Negro), Mustafa Özarslan, aseguró que el incendio que amenazaba en la mañana de este domingo la localidad de Köckle, evacuada a primera hora de hoy, ha remitido sin llegar a causar daños en viviendas y los habitantes de la aldea están regresando a sus hogares.

«La intensidad y la resistencia del incendio se han reducido considerablemente. Continúan las labores de enfriamiento en la zona del incendio, ahora controlado», señala la nota, citada por el portal del diario Milliyet.

También en los fuegos que ardían en la provincia de Aksaray (Anatolia Central) y en una zona boscosa del municipio de Silvan, en la provincia de Diyarbakir (Anatolia Oriental), los bomberos han conseguido controlar la situación, si bien continúan los trabajos de enfriamiento.

El riesgo general de incendios en Turquía se mantiene muy elevado debido a una gran sequía por la escasez de lluvias en los últimos meses.

Según datos difundidos por el Ministerio de Medio Ambiente turco, el país euroasiático vivió el mes de julio más caluroso en 55 años, con un aumento medio de 1,9 grados en las temperaturas registradas y récords puntuales de más de 50 grados.

De acuerdo con el diario Hürriyet, esta situación, junto a la sequía, ha generado asimismo problemas de agua en algunas zonas.

La ciudad turística de Cesme, en la costa del mar Egeo, mantiene desde el pasado 25 de julio restringido el suministro de agua del grifo para residentes y turistas durante la noche, entre las 23.00 y las 6.00 horas. EFE

