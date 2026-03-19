Turquía insiste a Irán en que no debe atacar a sus vecinos del Golfo

1 minuto

Estambul, 19 mar (EFE).- La guerra lanzada por EEUU e Israel contra Irán no justifica los contrataques de este país contra sus vecinos en la región del Golfo, ha insistido este jueves, durante una visita a Catar, el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan.

«Condenamos y rechazamos los ataques que no tienen en cuenta a los civiles y se dirigen contra infraestructuras civiles», dijo Fidan en una rueda de prensa conjunta en Doha con su homólogo catarí, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, informa la agencia turca Anadolu.

Irán atacó ayer la planta de licuación de gas natural de Catar en Ras Laffan, y el mismo día Fidan viajó a Arabia Saudí para participar en una conferencia de varios países árabes, antes de continuar hoy a Doha.

«Irán está siendo bombardeado, pero eso no le da derecho a atacar los países de la región», dijo el jefe de la diplomacia turca, reiterando la convicción de Ankara de que «el causante principal» del conflicto es Israel.

El Gobierno turco mantiene conversaciones tanto con Irán como con Estados Unidos para evitar que la guerra se expanda, recordó Fidan, y ayer mismo, agregó, llamó a su homólogo iraní, Abás Araqchi, desde la conferencia en Riad.

«Le dije que igual que nos parecen mal los ataques a Irán, nos parecen mal los ataques a los países de la región. Una injusticia no se elimina con otra», insistió el ministro. EFE

iut/wr/jlp