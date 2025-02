Turquía y Pakistán abogan por apoyar a Palestina frente a «proyectos inconscientes»

Islamabad, 13 feb (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo este jueves, durante su visita a Pakistán, que continuará trabajando junto a Islamabad para brindar el apoyo necesario a los palestinos en un período «en el que se están desarrollando llamados ilegítimos y proyectos inconscientes» contra los habitantes de Gaza.

«(Turquía y Pakistán) continuaremos trabajando juntos para establecer un Estado palestino independiente y soberano, con Jerusalén Este como capital, basado en las fronteras de 1967, y para garantizar que los palestinos alcancen la posición que merecen», dijo Erdogan en una conferencia de prensa junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

El líder turco dijo que es el momento de fortalecer su cooperación, en un período en el que se están llevando a cabo «llamados ilegítimos y proyectos inconscientes» contra los gazatíes.

El mandatario turco, que ha visitado en la última semana Malasia e Indonesia, donde se expresó en el mismo sentido que este jueves en Islamabad, elogió la postura de Pakistán respecto a la cuestión palestina.

Por su parte, Sharif también elogió a Erdogan, a quien consideró «un líder muy importante y altamente respetado en el mundo islámico».

«A través de tu visión y liderazgo dinámico no sólo has transformado Turquía, sino que también has liderado desde el frente, alzando la voz por los problemas, y los derechos de los pueblos oprimidos, ya sean los de Gaza, Palestina o Cachemira», dijo Sharif.

En las últimas semanas, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha puesto sobre la mesa una propuesta para expulsar a los palestinos de la franja de Gaza.

Trump propone que Estados Unidos tome y reconstruya Gaza como un proyecto inmobiliario que ha denominado «la Riviera de Oriente Medio», expulsando a los gazatíes a Estados vecinos como Jordania y Egipto.

La Liga Árabe, compuesta por 22 Estados árabes -entre los que no figuran ni Turquía ni Pakistán-, celebrará el próximo 27 de febrero en una cumbre extraordinaria en El Cairo.

Las declaraciones de Erdogan llegan además en los días previos a que venza el ultimátum del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que urge al grupo islamista Hamás a liberar a los rehenes tomados en octubre de 2023 antes del sábado a mediodía para impedir una vuelta a la violencia en Gaza.

Hamás aseguró este jueves que continuará con la hoja de ruta del alto el fuego acordado con Israel y liberará este sábado a tres rehenes más.

Más allá del conflicto palestino-israelí, Turquía y Pakistán firmaron este jueves 24 acuerdos y memorandos de entendimiento en los ámbitos del comercio, los recursos hídricos, la agricultura, la energía, la ciencia o la banca, entre otros.

Además, Erdogan trasladó a Sharif el apoyo «incondicional» de Ankara a Islamabad en el marco de la lucha contra el terrorismo. EFE

