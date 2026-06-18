Tusk se muestra optimista por «acogida favorable» de EEUU de una base militar en Polonia

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Bruselas/Cracovia (Polonia), 18 jun (EFE).- El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, se manifestó este jueves optimista tras la «acogida favorable» de EE.UU. a la propuesta de Varsovia de establecer una base militar permanente en territorio polaco, ya que cambiaría radicalmente la sensación de seguridad en la región.

A su llegada a la cumbre del Consejo Europeo, Tusk dijo haber «leído con gran satisfacción» la carta del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, sobre la potencial base permanente de EE.UU. en Polonia.

«No esperaba una reacción tan rápida y positiva a nuestra decisión de preparar urgentemente a nuestro país para este objetivo. Aunque no es una decisión definitiva y se necesitan más detalles, estamos en muy buen camino para conseguirlo», señaló el mandatario polaco.

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, había dicho previamente en los márgenes de la reunión de la OTAN en Bruselas que Hegseth le comentó en una conversación que Washington «ve con buenos ojos» la propuesta de Polonia.

El ministro polaco leyó un fragmento de la misiva que Hegseth ha entregado a Varsovia, en la cual éste asegura, siempre según Polonia, que «la estrategia de defensa nacional de Estados Unidos indica claramente que el Departamento de Guerra priorizará la colaboración con aliados ejemplares como Polonia».

Kosiniak-Kamysz aseguró que en la carta consta que «el Departamento de Guerra está abierto» a la oferta de Polonia, aunque también subraya que «la decisión final dependerá de los detalles de dicho acuerdo».

Polonia ha pedido formalmente a Washington la instalación de una base militar permanente en varias ocasiones, y en 2018 el entonces presidente polaco, Andrzej Duda, le propuso a su homólogo estadounidense, Donald Trump, bautizar las instalaciones como «Fort Trump».

Recientemente, Trump anunció su decisión de enviar 5.000 tropas adicionales a Polonia, que se unirían a las 10.000 ya destacadas en este país.

Esta semana, el Gobierno polaco preparó por iniciativa propia una serie de medidas que contribuyen, dijo, a materializar y acelerar la decisión de Trump con ventajas «logísticas, financieras y organizativas» porque, afirmó Tusk, «si de verdad queremos una base (estadounidense), debemos empezar a prepararnos para ello». EFE

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