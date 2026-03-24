Uber y taxistas mexicanos se alían para integrar taxis concesionados tras años de disputa

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Ciudad de México, 24 mar (EFE).- La plataforma Uber y MX Taxi anunciaron este martes una alianza inédita en México que permitirá, por primera vez, que los usuarios soliciten un taxi concesionado directamente desde la aplicación de Uber con lo que se ponen fin a las constantes disputas entre ambas partes durante años en el país.

La integración, precisaron ambas organizaciones, no convierte a los taxistas en socios conductores de la plataforma, sino que se trata de un esquema digital en el que los viajes solicitados vía Uber serán atendidos a través de la tecnología de MX Taxi.

En este sentido, Félix Olmo, director general de Uber México, destacó que este acuerdo, que ocurre tras 14 años de competencia, constituye un ejemplo de cooperación entre modelos públicos y privados.

“Hoy los taxistas pueden decir que cuentan con un espacio exclusivamente para ellos en la aplicación de movilidad con mayor distribución mundial”, afirmó durante el anuncio en Ciudad de México.

Olmo subrayó que la alianza permitirá a los taxistas de todo el país acceder a millones de usuarios mediante tecnología que reduce tiempos de espera y genera más oportunidades de ingreso, a la vez que subrayó que será especialmente relevante rumbo al Mundial de 2026, para el que Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán sedes.

“Queremos que cada persona que busca un viaje pueda encontrarlo más rápido y con la confianza de siempre. Millones de visitantes usarán la app y podrán acceder también a un taxi concesionado. Uber está operando hoy y está permitido operar en los aeropuertos. Seguimos trabajando muy de la mano con el gobierno para llegar a una solución que ofrezca la mejor experiencia posible a usuarios y conductores”, dijo.

Por su parte, Erasto Vázquez, director de MX Taxi, calificó el acuerdo como una “victoria histórica” para el gremio.

“Este es el inicio de una nueva era para el taxista de México. Aprendimos que el futuro del taxi depende de nosotros mismos. Entrar a la vida digital no es una opción, es una necesidad”, afirmó.

Vázquez recordó que la llegada de plataformas digitales hace más de una década provocó una caída en ingresos y en el valor de las concesiones, lo que llevó al gremio a años de protestas, litigios y resistencia, por lo que destacó que la alianza preserva la naturaleza regulada del taxi concesionado.

“Los taxistas no forman parte de Uber ni de su base de datos. Es una integración digital que respeta nuestra independencia. Esto se traduce en más viajes, más ingresos y mejor servicio”, dijo.

También, añadió que los conductores podrán recibir solicitudes tanto de sus canales tradicionales —sitios, bases, centrales telefónicas o herramientas digitales propias— como de los usuarios de Uber.

“Uber no es el enemigo, es un aliado estratégico. Muchos visitantes usan la app en más de 70 países; ahora podrán solicitar un taxi concesionado en México. Es tecnología al servicio de la revalorización del taxi”, afirmó.

El anuncio ocurre en medio de las disputas taxistas bloquearan los accesos a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en protesta contra la actividad de aplicaciones de transporte como Uber o DiDi y tras el llamado de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de encontrar una solución a través del diálogo. EFE

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