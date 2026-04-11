Ucrania acusa a Rusia de casi 470 violaciones del cese el fuego por Pascua

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El mando militar ucraniano acusó el sábado en la noche a Rusia de violar repetidamente el cese al fuego por la Pascua ortodoxa.

El ejército ucraniano reportó cerca de 470 incidentes, entre bombardeos aéreos, ataques con drones y fuego de artillería.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó el cese al fuego el jueves, más de una semana después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, hiciera la propuesta.

El Kremlin indicó que la tregua entraba en vigor este sábado a las 16H00 hora local (13H00 GMT) y concluirá al terminar la jornada del domingo, es decir un total de 32 horas.

Sin embargo, a última hora del sábado, el ejército ucraniano afirmó en una publicación de Facebook que «se registraron 469 violaciones del alto el fuego, a saber: 22 acciones de asalto enemigas, 153 ataques de artillería, 19 ataques de drones de combate (…) y 275 ataques de drones FPV».

La guerra en Ucrania, desatada con la invasión rusa de febrero de 2022, se ha cobrado cientos de miles de vidas y ha desplazado a millones de personas, lo que la ha convertido en el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El año pasado se anunció una tregua similar por la Pascua ortodoxa, pero ambos bandos se acusaron de haberla incumplido.

Varios ciclos de negociaciones llevados a cabo bajo los auspicios de Estados Unidos no han logrado acercar a las partes a un acuerdo, y el proceso se ha estancado aún más con la atención de Washington centrada en Irán desde el 28 de febrero.

– Bombardeos e intercambio de prisioneros –

Zelenski declaró en un mensaje publicado en X que Ucrania «respetará el alto el fuego», pero responderá «golpe por golpe» a cualquier violación rusa.

En su discurso diario, consideró que sería «correcto» prorrogar este alto el fuego, y precisó que había presentado esta «propuesta» a Moscú.

En las horas previas al inicio del alto el fuego, ambos bandos llevaron a cabo ataques nocturnos con drones.

En Ucrania, alcanzada por al menos 160 aparatos no tripulados, cuatro personas murieron en el este y el sur del país, según Kiev.

Los bombardeos rusos también dejaron 14 heridos en la región de Sumi, en el noreste del país y fronteriza con Rusia, y otros 10 en Kramatorsk, en la región oriental de Donetsk, según las autoridades locales.

Del otro lado de la frontera, una oleada de drones lanzados por Ucrania contra la región rusa de Krasnodar, en el sur, provocó un incendio en un depósito de petróleo y dañó varios edificios residenciales, según las autoridades.

Además, dos personas murieron en un ataque con un dron ucraniano en territorios de la región de Donetsk bajo control ruso, indicaron las autoridades instaladas por Moscú.

En paralelo, Ucrania y Rusia intercambiaron este sábado prisioneros de guerra, con 175 liberados por cada bando.

Además, según Moscú y Kiev, 14 civiles detenidos -siete de cada bando-, también fueron entregados.

– Avance ruso pierde impulso –

En los últimos meses, los combates en el frente han disminuido en gran medida y los ataques con drones dominan la guerra.

Moscú ha logrado pequeñas ganancias territoriales a un alto costo.

Pero Kiev ha conseguido recientemente recuperar terreno en el sureste y los avances rusos se han ido ralentizando desde finales de 2025, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Estados Unidos.

Además de los contraataques ucranianos, los analistas atribuyen la desaceleración a la prohibición impuesta a Rusia de utilizar los satélites Starlink de SpaceX y a los esfuerzos de Moscú por bloquear la aplicación de mensajería Telegram.

Esa red satelital y la aplicación de mensajería eran ampliamente utilizados por las tropas para comunicarse, especialmente para coordinar ataques de drones.

La situación, sin embargo, es globalmente desfavorable para Ucrania en la región de Donetsk, según el ISW.

Rusia quiere que Ucrania retire sus tropas de dos ciudades claves de esa zona, como parte de cualquier acuerdo de paz.

En los últimos días, Ucrania ha intensificado los ataques contra objetivos energéticos rusos, especialmente los puertos exportadores de petróleo, después de que los precios del crudo se dispararan por la guerra en Oriente Medio. Dicha alza de precios beneficia a Rusia, un importante exportador de hidrocarburos.

Las negociaciones parecen estar en un punto muerto, dado que Moscú exige concesiones territoriales y políticas a Kiev, que Zelenski rechaza por considerarlas equivalentes a una capitulación. Entre las demandas rusas figura apoderarse de la región oriental del Donbás -Donetsk y Lugansk-, que ya controla en más de un 80%.

Moscú ocupa algo más del 19% de Ucrania, lo que incluye la península de Crimea, anexionada en 2014.

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