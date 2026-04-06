Ucrania alcanza una fragata portamisiles rusa en el mar Negro

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Kiev, 6 abr (EFE).- Un ataque con drones ucraniano ha alcanzado en el puerto del mar Negro de Novorosíisk una fragata rusa con capacidad para transportar y disparar 8 misiles de crucero y 24 misiles antiaéreos, según informó en su canal de Telegram el jefe de las fuerzas de drones del Ejército ucraniano, Robert Brovdi, más conocido como Madyar.

El militar ucraniano dijo que la fragata en cuestión lleva por nombre ‘Almirante Grigorovich’.

Los marinos rusos a cargo de la fragata intentaron derribar el ataque ucraniano con los propios misiles antiaéreos que llevaba la fragata, que no pudo evitar, sin embargo, ser alcanzada, según Madyar.

El jefe de las fuerzas de drones ucranianas publicó un vídeo grabado con el dron que impactó en la fragata y explicó que la magnitud de los daños aún está por determinar.

Madyar informó asimismo de otro ataque -del que también publicó un vídeo similar- en el que fue alcanzada una plataforma de extracción marítima de gas.

La primera de las dos operaciones fue llevada a cabo por las fuerzas de drones ucranianas en cooperación con el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

La Marina colaboró con las fuerzas de drones lideradas por Madyar en el ataque a la plataforma de extracción. EFE

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