Ucrania ataca planta que fabrica misiles hipersónicos Oréshnik, según canales de Telegram

2 minutos

Moscú, 21 feb (EFE).- El Ejército ucraniano atacó esta noche la planta que fabrica los misiles balísticos hipersónicos Oréshnik, que se encuentra en la región de Udmurtia, unos mil kilómetros al este de Moscú y a unos 1.500 de la frontera de Ucrania, según informó este sábado el canal de Telegram Astra.

Según el Ministerio de Sanidad local, en el ataque perpetrado supuestamente con drones resultaron heridas once personas, de las que tres han sido hospitalizadas, una de ellas de gravedad, según el portal Meduza.

Se trata de la fabrica de maquinaria Votkinsk, que también produce los misiles Iskander, utilizados profusamente por Moscú contra objetivos en el vecino país, y los misiles intercontinentales Tópol-M.

Astra, que cita a testigos oculares y a vecinos de la zona, aseguró que en el ataque se produjeron daños en dos de los talleres de la fábrica.

La fábrica, que es parte de la industria militar estratégica, ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.

El gobernador de Udmurtia, Alexandr Brechálov, informó en las redes sociales de que en el ataque fue alcanzada «una de las infraestructuras» de la república, sin especificar.

Además de destacar que se trato de un ataque con drones de ala fija, admitió que se han producido heridos.

Las autoridades rusas informan en raras ocasiones sobre los exitosos ataques enemigos contra instalaciones de la industria militar.

Medios ucranianos destacan que la fábrica no fue atacada con aparatos no tripulados, sino con los misiles de crucero de fabricación ucraniana Flamingo.EFE

