Ucrania boicoteará la apertura de los Paralímpicos por la bandera rusa

Los deportistas ucranianos boicotearán la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina, el 6 de marzo en Verona, como protesta por la decisión de autorizar a los deportistas rusos y bielorrusos a competir con su bandera nacional en ese evento, anunció el Comité Paralímpico Ucraniano.

«El equipo paralímpico ucraniano y el Comité nacional Paralímpico Ucraniano boicotean la ceremonia de apertura de los 14º Juegos Paralímpicos de Invierno y exigen que la bandera ucraniana no sea utilizada en la ceremonia de apertura», declaró esa organización en un comunicado.

Contactado por la AFP, el Comité Paralímpico Internacional (CPI) ha rechazado comentar esta decisión y asegurá que está en negociaciones con los dirigentes ucranianos.

Este gesto de los deportistas se suma al boicot político anunciado por el gobierno de Ucrania el miércoles, con el anuncio de que ningún representante oficial del país participará en la apertura y en el resto de eventos de estos Juegos Paralímpicos.

El Comité Paralímpico Ucraniano había considerado el martes que la decisión sobre las banderas de Rusia y Bielorrusia era «escandalosa».

El comisario de Juventud y Deportes de la Unión Europea (UE), el maltés Glenn Micallef, también canceló esta semana su presencia en la ceremonia de apertura de los Paralímpicos por este motivo, rechazando que «mientras la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania continúe» no se deben restituir los símbolos nacionales de Rusia y Bielorrusia en las grandes competiciones.

La decisión del CPI de conceder seis invitaciones a Rusia y cuatro a Bielorrusia, y permitir a sus representantes lucir su bandera y hacer sonar su himno en caso de victoria, supone un paso significativo hacia la reintegración de esos dos países en la escena deportiva internacional, de la que están en gran medida vetados por la invasión de Ucrania en 2022.

«Queremos destacar que ni Rusia ni Bielorrusia han seguido el proceso de clasificación para obtener las plazas con las que participar en estos Juegos», subrayó el Comité Paralímpico Ucraniano.

– Presencia en las pruebas –

El presidente de ese Comité ucraniano, Valery Sushkevich, declaró el martes a la AFP que los paradeportistas de su país no realizarán un boicot deportivo de un evento donde Ucrania obtiene tradicionalmente buenos resultados y donde incluso fue segunda en el medallero hace cuatro años en Pekín 2022.

«Si no vamos, Putin podrá reivindicar una victoria sobre los deportistas paralímpicos ucranianos y sobre Ucrania. ¡Eso no ocurrirá!», dijo.

Sushkevich subrayó que el lema de Ucrania en los Juegos de Pekín 2022, «Paz para todos», que se mostró entonces durante todo el evento, no fue retomado esta vez por el CPI.

«Entonces, los dirigentes del CPI apoyaban nuestra lucha contra la guerra. Ahora han cambiado de posición y no han respetado los valores de humanidad, democracia y la filosofía del movimiento paralímpico internacional. Pero continuaremos luchando para unir a las naciones en la lucha contra la guerra», aseveró.

Rusia, con el apoyo de Bielorrusia, invadió Ucrania apenas unos días después de la clausura de los Juegos de Invierno de Pekín, en febrero de 2022.

– Una medalla neutral –

En los Juegos Olímpicos de Invierno actualmente en curso en el norte de Italia, los representantes rusos que han cumplido una serie de condiciones para ser aceptados en la competición deben competir bajo bandera neutral.

El jueves, uno de los integrantes de esa veintena de deportistas neutrales, el ruso Nikita Filippov, consiguió la primera medalla del grupo, una plata en el esprint del esquí de montaña.

«Por supuesto, cuando vemos a los demás deportistas con sus banderas y sus uniformes con los colores de sus países, nos da pena. Pero estoy feliz de estar aquí, es un sueño de cuando era niño lo que estoy cumpliendo», declaró a su paso por la zona mixta en Bormio.

