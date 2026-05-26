Ucrania califica de “chantaje desvergonzado” la amenaza de ataques rusos a Kiev

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Kiev, 26 may (EFE).- El Ministerio de Exteriores ucraniano ha calificado de “chantaje desvergonzado” el anuncio por parte de Rusia de una campaña de ataques contra centros de mando y empresas de la industria militar en Kiev, y ha dado las gracias a las legaciones diplomáticas extranjeras que han mantenido a su personal en la capital ucraniana pese a las advertencias rusas para que la abandonen por razones de seguridad cuanto antes.

“Según las evaluaciones de la parte ucraniana, el nivel general de las amenazas a la seguridad que Rusia representa para Kiev y para otras ciudades ucranianas sigue siendo el mismo que en años y meses anteriores”, se lee en una nota publicada por el Ministerio de Exteriores ucraniano.

La nota dice también que Rusia ha utilizado de forma regular desde el comienzo de la guerra “todo su espectro de misiles y drones letales contra la capital de Ucrania”, por lo que no considera que el riesgo sea mayor después de que el Ministerio de Exteriores ruso advirtiera ayer del comienzo de una oleada de ataques dirigida contra centros de mando y objetivos de la industria militar en la capital ucraniana.

“Para hacer frente a la intimidación rusa, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania está listo para asistir en reforzar de forma adicional la seguridad de las misiones diplomáticas extranjeras si éstas lo piden”, se lee en el comunicado.

La embajadora de la UE en Ucrania y otros diplomáticos de países socios de Ucrania desplegados en Kiev reaccionaron al anuncio ruso sobre una nueva campaña de bombardeos contra la capital ucraniana diciendo que no tienen intención de abandonar la ciudad. EFE

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