Ucrania cancela su recomendación de no viajar a Hungría tras la victoria de Magyar

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Berlín, 13 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrí Sigiga, canceló este lunes la recomendación de Kiev a sus ciudadanos de no viajar a Hungría, después de la victoria del conservador Péter Magyar en las elecciones legislativas del domingo celebradas en el país del este europeo.

«Levantamos la recomendación a los ciudadanos de viajar a Hungría», explicó Sibiga en su cuenta de la red social Facebook, donde señaló que, tras la celebración de las elecciones húngaras, han dejado de estar justificadas las restricciones para viajar a suelo magiar.

«Esta campaña electoral, que, lamentablemente, estuvo plagada de manipulaciones en relación con Ucrania, ya ha quedado atrás. Por lo tanto, han perdido su gravedad los riesgos elevados de provocaciones, a causa de los cuales se impusieron estas restricciones», agregó Sibiga.

En su mensaje, el jefe de la diplomacia ucraniana también manifestó el deseo de su país de que la victoria de Magyar conduzca a una «normalización de las relaciones» entre Kiev y Budapest.

«La elección del pueblo húngaro ha puesto de manifiesto el deseo de nuestros vecinos de vivir en paz, seguridad y prosperidad: de vivir en una Hungría verdaderamente independiente, que forme parte de una Europa unida y libre, y no de una zona de influencia de Moscú», valoró Sibiga.

El ministro ucraniano señaló también que las elecciones en Hungría fueron una «derrota» de la política respecto a Ucrania del primer ministro húngaro saliente, Viktor Orbán, cuya gestión se ha caracterizado por la proximidad con Rusia y, entre otras, cosas, el veto a la ayuda europea a Kiev.

«Los húngaros han dicho claramente: basta ya. Esto tendrá consecuencias también para otros partidos y movimientos en Europa que promueven una retórica similar», subrayó Sibiga.

El pasado 6 de marzo, Kiev emitió una recomendación a sus ciudadanos de no viajar a Hungría, después de que siete ciudadanos ucranianos -trabajadores del banco público ucraniano Oschadbank- fueran retenidos a su paso por suelo húngaro.

Los siete ucranianos se dirigían a Ucrania procedentes de Austria en dos vehículos en los que transportaban grandes cantidades de dinero en efectivo -40 millones de dólares, 35 millones de euros y 9 kilos de oro-, una tarea que Kiev dijo que forma parte de las relaciones habituales entre bancos.EFE

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