Ucrania confirma sus ataques nocturnos contra infraestructura petrolera rusa

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Berlín, 11 abr (EFE).- Ucrania confirmó este sábado el ataque contra una refinería rusa en la región de Krasnodar, e indicó que también ha golpeado con drones unos depósitos de crudo en la ciudad de Tver.

Andrí Kovalenko, del gubernamental Centro de Lucha contra la Desinformación, informó en Telegram de que hubo impactos durante la noche en Tver, en Rusia central. «Allí, en particular, hay depósitos de petróleo», escribió.

Además, en el territorio de Krasnodar de la Federación Rusa, fue atacada por segunda vez en una semana la estación del oleoducto de Krimnsk, añadió Kovalenko.

Poco antes, las autoridades locales rusas habían anunciado el ataque contra una refinería en Krimnsk, a varias decenas de kilómetros de Novorossíisk, el principal puerto ruso en el mar Negro.

Al contrario que a consecuencia del ataque anterior, no se produjeron heridos y el incendio provocado por el impacto de los fragmentos de los drones ya ha sido sofocado, según esta fuente.

El Gobierno ucraniano ha reconocido esta semana que algunos de sus aliados le han pedido que detenga sus ataques a la infraestructura energética rusa, para no contribuir al encarecimiento del precio del petróleo en el contexto de la guerra de Irán.

Sin embargo, Kiev no está dispuesta a frenar estos golpes mientras Moscú siga tomando como objetivo el sistema energético del país invadido, aunque sí ha mostrado repetidamente su voluntad de declarar un alto el fuego completo.

Este mismo sábado está prevista la entrada en vigor a las 16.00 hora local (13.00 GMT) del sábado de una tregua en todos los frentes, propuesta por el Kremlin con ocasión de la Pascua ortodoxa, que expirará en la medianoche del domingo, el primer alto el fuego en esta guerra desde mayo de 2025. EFE

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