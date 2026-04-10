Ucrania detiene a un sicario balcánico por intentar matar a un alto mando militar en Odesa

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Kiev, 10 abr (EFE).- El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) detuvo en Odesa a un ciudadano de un país balcánico de nacionalidad no especificada al que arrestó cuando se disponía a matar por encargo de los servicios secretos rusos a un alto mando de la Marina ucraniana, informó la agencia de espionaje de Kiev.

El presunto sicario se apostó cerca del aparcamiento del que iba a salir el militar al que pretendía matar fingiendo que trataba de arreglar una bicicleta, según un comunicado del SBU.

En el momento en que el militar salió con su coche del aparcamiento, el supuesto sicario lanzó la bicicleta a las ruedas del vehículo y se acercó a la ventanilla del vehículo con un revólver para dispararle al objetivo.

«En ese momento el sicario fue detenido» por los agentes del SBU que le seguían y documentaban todos sus pasos desde hacía tiempo, remachó el comunicado.

Junto al texto, el SBU ha publicado un vídeo en el que se ve al presunto sicario lanzar la bicicleta bajo un coche que sale del aparcamiento y acercarse a la ventanilla del conductor.

El vídeo se corta justo entonces y en la siguiente imagen se ve a un hombre esposado boca abajo en el suelo.

Según la nota, el detenido había entrado a Ucrania como turista en febrero.

Una vez en el país, su enlace ruso le hizo llegar una geolocalización en la que recogió la pistola con que debía cometer el atentado, según el SBU.

Varios altos mandos militares y otras personalidades de relevancia pública conectadas a la guerra han sido asesinadas tanto en Ucrania como en Rusia desde el comienzo del conflicto.

Las autoridades de ambos países informan periódicamente de la desarticulación de grupos de sicarios contratados por el enemigo para llevar a cabo atentados en sus respectivos territorios. EFE

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