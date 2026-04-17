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Ucrania dice haber alcanzado una refinería en el sur de Rusia

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Kiev, 17 abr (EFE).- Ucrania alcanzó durante la madrugada del jueves la refinería rusa de la ciudad de Tuapsé, en la región de Krasnodar del sur de Rusia, según afirmó el Estado Mayor de Kiev en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La nota castrense ucraniana dice haber registrado impactos en los objetivos que provocaron incendios en la infraestructura.

“Se está estableciendo la magnitud de los daños”, agrega el comunicado.

Según el Estado Mayor ucraniano, la refinería de Tuapsé tiene un papel importante para el abastecimiento con combustible del Ejército ruso y procesa al año unas 12 millones de toneladas de petróleo. EFE

mg/llb

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