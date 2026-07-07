Ucrania dice haber atacado en una noche ocho petroleros de la ‘flota fantasma’ rusa

Compartir

1 minuto

Kiev, 7 jul (EFE).- Las fuerzas de drones ucranianas atacaron durante la pasada noche ocho buques petroleros de la llamada flota fantasma que Rusia utiliza para burlar las sanciones a sus exportaciones petroleras y de grano originario de los territorios ocupados de Ucrania, dijo este martes el comandante de las propias fuerzas de drones del Ejército ucraniano, Robert Brovdi.

«Todos los petroleros han sido identificados y son objeto de sanciones internacionales», escribió en sus redes sociales el comandante, más conocido por su sobrenombre de ‘Magiar’ y que publicó también un vídeo de estos ataques.

Según el parte presentado, también fueron alcanzados esta madrugada un buque de carga seca y un ferri utilizados por Rusia.

Los ataques tuvieron lugar en el mar de Azov, delimitado por las costas de Ucrania y Rusia y por la península de Crimea y al que Kiev ha dejado de tener acceso por la ocupación rusa de sus territorios surorientales.

El militar ucraniano dio cuenta además de hasta «58 objetivos militares legítimos» alcanzados en los territorios ocupados por Rusia durante la pasada noche.

‘Magiar’ añadió, prometiendo dar más detalles durante el día, que sus hombres volvieron a golpear centrales eléctricas y objetivos logísticos en la península ocupada de Crimea, que ha sufrido numerosos apagones y escasez de gasolina por los ataques cada vez más frecuentes de Ucrania. EFE

mg/mgr

(vídeo)