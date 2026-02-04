Ucrania dice que el diálogo con Rusia en Abu Dabi es «productivo»

Ucrania calificó este miércoles de «productivo» el primer día de la segunda ronda de negociaciones directas con Rusia en Abu Dabi, bajo mediación estadounidense, en busca de una salida diplomática a la guerra.

Las conversaciones continuarán el jueves.

Hasta ahora las partes no se ponen de acuerdo sobre el destino del territorio del este de Ucrania.

Rusia, que ocupa casi el 20% de su vecino, exige que Kiev retire sus fuerzas de gran parte de la región oriental del Donbás, incluyendo zonas ricas en recursos naturales, y el reconocimiento internacional de que las tierras tomadas en la invasión le pertenecen.

Pero Kiev insiste en que el conflicto se debería congelar en las actuales líneas de frente y rechaza un retiro unilateral de sus fuerzas. Además cree que ceder territorio envalentonaría a Moscú y se niega a firmar un acuerdo que no disuada a Rusia de volver a invadir.

Este miércoles, el Kremlin insistió en que proseguirá con su ofensiva hasta que Ucrania acepte sus condiciones.

«Mientras que el régimen de Kiev no tome la decisión adecuada, la operación militar especial continuará», declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

El portavoz de la diplomacia ucraniana, Gueorgui Tykhy, indicó que Kiev espera de estas reuniones «saber lo que realmente quieren los rusos y los estadounidenses». Precisó que se trata de «temas militares y político-militares».

Por el momento parecen satisfechos.

«El trabajo fue sustantivo y productivo, enfocado en pasos concretos y soluciones prácticas», dijo el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, en las redes sociales.

– «Prepararnos para lo peor» –

Para negociar con Umerov, Rusia envió a su director de inteligencia militar, Ígor Kostiúkov.

El presidente estadounidense Donald Trump mandó a Abu Dabi a su enviado internacional, Steve Witkoff, y a su yerno Jared Kushner.

Si continuara avanzando al ritmo actual, el ejército ruso tardaría otros 18 meses en conquistar toda la región, según un análisis de AFP, aunque las zonas que siguen controladas por los ucranianos incluyen centros urbanos fuertemente resguardados.

Rusia también reclama como propias las regiones de Lugansk, Jersón y Zaporiyia, y tiene porciones territoriales en al menos otras tres regiones del este ucraniano.

La mayoría de los ucranianos rechaza un acuerdo que otorgue tierras a Moscú a cambio de paz, según varias encuestas, y muchos consideran inconcebible ceder territorios que sus soldados han defendido por años.

Europa teme haber quedado al margen del proceso, pese a que Francia y Reino Unido lideran los esfuerzos para reunir una fuerza de mantenimiento de la paz que podría desplegarse en Ucrania si los beligerantes alcanzan un acuerdo de paz.

Era «estratégicamente importante para Europa en algún momento formar parte de las negociaciones», declaró a la AFP este miércoles la embajadora de la UE en Ucrania, Katarina Mathernova.

En el campo de batalla, Rusia ha ido avanzando en detrimento de la vida de muchos de sus soldados, con la intención de desgastar al ejército ucraniano.

Este miércoles, un bombardeo ruso contra un mercado en la ciudad de Druzhkivka (este) causó al menos siete muertos y 15 heridos, anunció el gobernador regional Vadim Filachkin.

Zelenski ha presionado a sus apoyos occidentales para que aumenten su dotación de armas e intensifiquen la presión económica y política sobre el Kremlin.

– Todo el mundo «harto» –

Cientos de miles de ucranianos han sufrido cortes recurrentes de calefacción y electricidad en Kiev por los masivos bombardeos rusos, que dañaron gravemente la red energética de la capital.

Los ucranianos son escépticos sobre el desenlace de las negociaciones.

«Creo que todo es solo un espectáculo para el público», opinó Petro, un vecino de Kiev. «Debemos prepararnos para lo peor y esperar lo mejor», declaró.

En Moscú, por el contrario, los rusos consultados son más optimistas.

«Todo el mundo espera, todo el mundo es muy optimista sobre estas negociaciones», asegura Larisa, una jubilada con familia en Ucrania y seres queridos en el frente.

«Esto tiene que terminar algún día, todo el mundo está harto», abunda Anton, un ingeniero de 43 años.

