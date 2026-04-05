Ucrania espera la visita de emisarios de la Casa Blanca después del 12 de abril

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Berlín, 5 abr (EFE).- Ucrania espera la visita de los emisarios de la Casa Blanca para un acuerdo de paz con Rusia Steve Witkoff y Jared Kushner después de la Semana Santa ortodoxa, que se celebra del 5 al 12 de abril, informó Kirilo Budánov, jefe de gabinete del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Según recogen los medios ucranianos como Ukrinform o Ukrainska Pravda, Budánov indicó a la agencia Bloomberg que la delegación estadounidense también podría incluir al senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham, que ha visitado Ucrania en numerosas ocasiones y defiende del endurecimiento de sanciones a Rusia.

«Kushner, Witkoff, Lindsey Graham, esos son los que se espera que vengan. Quién más estará, ya veremos», dijo Budánov.

El pasado día 3 Zelenski invitó a la delegación estadounidense a Kiev, tras lo cual ésta podría viajar a Moscú, destaca Ukrinform.

Budánov señaló que la visita podría servir para recibir garantías de seguridad más sólidas tras la visita de la delegación estadounidense.

«Hace tiempo que definimos lo que queremos. Creo que se implementará pronto. Lo que venga después es otra cuestión. Pero en cuanto a las garantías de seguridad, definitivamente hemos avanzado — ya hemos progresado», enfatizó.

Como informó Ukrinform, el 3 de abril, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, invitó a una delegación negociadora de Estados Unidos a Kiev, tras lo cual la delegación podría viajar a Moscú.

La visita se producirá tras las conversaciones que la delegación ucraniana mantuvo en Florida el pasado 23 de marzo con Witkoff y Kushner en ausencia de representantes rusos.

Zelenski señaló tras la reunión que había «señales» de que podría haber un nuevo intercambio de prisioneros.

Según Budánov, la visita de los emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump, podría permitir la negociación de garantías de seguridad más sustanciales para Ucrania, porque los dos equipos han avanzado en este capítulo para un eventual periodo de postguerra.

Debido a la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, las negociaciones trilaterales entre Ucrania y Rusia bajo la mediación de EE.UU. están congeladas. EFE

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