Ucrania neutraliza 122 de los 137 drones rusos sobre su territorio

1 minuto

Kiev, 10 mar (EFE).- Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche 122 de los 137 drones lanzados por Rusia contra su territorio, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este martes.

Doce de los drones empleados por Rusia en este bombardeo no fueron interceptados e impactaron en una decena de localizaciones de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de drones derribados en otros diez lugares del país.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se publicó el parte.

Del total de drones lanzados por Rusia en este ataque nocturno de larga distancia, alrededor de ochenta eran drones kamikaze ruso-iraníes Shahed.

Según cálculos de la cuenta de X Shahed Tracker, Ucrania interceptó en febrero un 87 % de los drones ruso-iraníes lanzados ese mes contra su territorio. EFE

mg/alf